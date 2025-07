Személyiségteszt: te mit látsz a képen? A válasz többet elárul a rólad, mint gondolnád

Vajon te mit láttál meg először: a fát, a gyökereket vagy az ajkakat? Az első benyomásod nemcsak a figyelmed fókuszáról árulkodik, de arról is, mennyire hajtasz az életben, vagy mennyire hagyod, hogy sodorjon az ár. Ez a személyiségteszt két típusba sorolja az embereket. Az A és B típusú személyiségek kifejezése ismerős? Vajon te melyikbe tartozol?

Személyiségteszt: rólad árulkodik, hogy mit veszel észre először Fotó: YAKOBCHUK VIACHESLAV / Shutterstock

A és B típusú személyiség – De mit is jelent ez pontosan?

Még az 1950-es években két kardiológus, Meyer Friedman és Ray Rosenman állt elő az A és B személyiség elméletével. Szerintük az emberek nagyjából két fő csoportba sorolhatók:

Az „A típusú” személyiségek energikusak, céltudatosak, ambiciózusak – de gyakran stresszesek és feszültek is. Folyamatosan pörögnek, hajlamosak a kiégésre, és sajnos a testi tünetek (mint a szívproblémák) sem ritkák náluk.

A „B típusú” emberek viszont lazábbak, rugalmasabbak, élvezik a jelent, és nem görcsölnek a céljaikon. Ők azok, akikre azt mondjuk, tudják, hogyan kell igazán élni.

Fontos megjegyezni, hogy ez nem egy verseny, ahol az egyik típus „jobb”, mint a másik. Ahogy sok másban az életben, itt is az arany középút a legcélravezetőbb: némi ambíció és egy kis lazaság, amikor arra van szükség.

Képalapú személyiségteszt: lássuk, te melyikhez állsz közelebb!

Ez az optikai illúzió nemcsak egy szórakoztató személyiségteszt, de elgondolkodtató is. Három dolog rejlik benne, és attól függően, mit veszel észre először, kiderülhet, melyik típusú személyiség jellemző rád leginkább.

Nézd meg jól ezt a képet: mit látsz meg először?

Ha a fát (leveleket) láttad meg először:

Egy vérbeli A típus vagy. Célorientált, energikus, és mindig előre nézel. A „pihenés” nálad gyakran csak egy kipipált teendő a naptárban. De egy jó tanács: néha állj meg. Nézz meg egy naplementét vagy igyál meg egy kávét anélkül, hogy közben emailekre válaszolnál. Ha a gyökereket szúrtad ki először:

Valószínűleg benned is van egy adag A típus, de nem uralja az életed minden pillanatát. Szeretsz tervezni, de időnként elkalandozol. Talán kicsit túlaggódsz dolgokat, és lehet, hogy a szervezettség és rendezettség mögött néha lapul egy kis szorongás is. Vigyázz, ne keverd össze az állandó készenlétet a lelki stabilitással. Ha úgy érzed, valami nyomaszt, merj segítséget kérni! Ha az ajkkat láttad meg először:

Te vagy az, aki a leginkább illik a B típusú személyiségbe – és ezt valószínűleg te is tudtad magadról. Imádsz elmerülni a pillanatban, nem csinálsz ügyet a határidőkből, és ha választhatnál, inkább egy tengerparti naplementét részesítesz előnyben egy hatékonysági tréning helyett. De néha nem árt egy kis szervezőkészség. A célok nemcsak az ellenségeid, de az irányítűid is lehetnek.

Személyiségtípusok jelentősége

A személyiségtesztek segíthetnek meghatározni saját magad, az erősségeid és a gyengeségeidet is. De fontos, hogy ne csak címkékben gondolkodjunk, hanem abban is, hogyan érezzük magunkat a mindennapokban. Van, akinek a hajtás ad biztonságot, más a pedig a rugalmasságban talál békét. A lényeg az egyensúly, és annak a felismerése, hogy bármelyik végletről is indulsz, mindig megvan a lehetőséged, hogy a másik a másik oldaltól is tanulj valamit.

Mi jellemzi az A és B típusú személyiségeket?

