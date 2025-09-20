Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Friderika névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Minél régibb, annál jobb? Teszteld, milyen bor jellemzi a párkapcsolatod

Minél régibb, annál jobb? Teszteld, milyen bor jellemzi a párkapcsolatod

teszt
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 20. 18:47
szerelemborpárkapcsolat
A te románcodat vajon milyen bor jellemzi leginkább? Töltsd ki a párkapcsolati tesztet és derítsd ki, hogy a kapcsolatod inkább egy könnyű fehérbor frissességével, egy rozé pezsdítő játékosságával, vagy egy testes vörösbor szenvedélyével írható-e le!

„Régi bor jóbor, öreg ész finom ész” – szokás mondani, ha a régi borok minősége és a tapasztalat, bölcsesség szintje között próbálunk párhuzamot vonni. Vajon a párkapcsolatokra is igaz lehet, hogy évről évre egyre mélyebbek és értékesebbek? Egyáltalán milyen borhoz tudnánk hasonlítani a kapcsolatokat? Alábbi párkapcsolati tesztünkből most kiderítheted, hogy a te románcodat milyen bor jellemzi.

Boros párkapcsolati teszt
Milyen bor jellemzi a párkapcsolatod? Párkapcsolati tesztünk nemcsak borrajongóknak szól!
Fotó: il21 /  Shutterstock 

Párkapcsolati teszt: Milyen bor jellemzi a kapcsolatod?

Alábbi párkapcsolati boros tesztünkben összesen nyolc kérdést teszünk fel, a válaszoknak megfelelően pedig a teszt végén kiderül, hogy a párkapcsolatodat milyen bor jellemezheti a leginkább. Egy könnyed fehérbor, egy pezsdítő rozé, netán egy testes vörösbor? Válassz egy-egy betűjelet a háromból mindegyik kérdésnél, és tudd meg az igazságot a románcodról, ennek a szuper izgalmas párkapcsolati tesztnek köszönhetően! És ha már borok, akkor ne felejtsd el, hogy nemcsak finomak eme szőlőből készült italok, hanem a különböző típusú borok jótékony hatással is rendelkeznek a szervezetre.

  1. Hogyan szoktátok közösen eltölteni a szabadidőtöket? 
    A) Közös sorozatnézéssel, nyugisan, otthon.
    B) Városnézéssel, kirándulással, új helyek felfedezésével.
    C) Szenvedélyes vitákkal, hosszú beszélgetésekkel és nagy összeborulásokkal.
     
  2. Milyen típusú ajándéknak örülnél a leginkább a szerelmedtől?
    A) Egy puha takarónak, amelybe együtt beburkolózhatunk.
    B) Egy spontán szervezett hétvégi kiruccanásnak.
    C) Egy ékszernek vagy valamilyen különleges tárgynak, amely örökre megmarad.
     
  3. Miként szoktátok megoldani a konfliktusokat?
    A) Igyekszünk elkerülni a konfliktusokat, abban bízva, hogy egy idő után el is felejtjük a problémát.
    B) Általában nevetéssel, humorral oldjuk a feszültséget.
    C) Heves vitákat rendezünk, amelyek után mély kibékülés következik.
     
  4. Mi jellemző leginkább a kapcsolatotokra?
    A) Meghittség és biztonság.
    B) Könnyedség és játékosság.
    C) Szenvedély és intenzitás.
     
  5. Melyik randit választanátok mindketten?
    A) Egy nyugodt vacsorát kettesben.
    B) Egy nyári fesztivált vagy szabadtéri koncertet.
    C) Egy elegáns borvacsorát gyertyafényben, egy menő étteremben.
     
  6. Milyen párnak lát titeket a környezetetek?
    A) Azt mondják, igazán összepasszolunk.
    B) Vannak, akik úgy vélik, erősebb a barátságunk, mint a szerelmünk.
    C) Nagyon szenvedélyesnek.
     
  7. Hogyan reagál a kedvesed a spontán ötleteidre?
    A) Óvatosan, mert szereti előre megtervezni a dolgokat.
    B) Lelkesen, azonnal benne van mindenben.
    C) A hangulatától függ, de ha végül rábólint, akkor biztosan élvezi a programot.
     
  8. Szoktatok a jövőbeli tervekről, célokról beszélgetni?
    A) Nem igazán, inkább kiélvezzük a jelent.
    B) Külön-külön megvannak a terveink, és azt igyekszünk összehangolni.
    C) Gyakran tervezgetünk, mert biztosak vagyunk abban, hogy közös lesz a jövőnk.
Boros párkapcsolatban teszt pároknak
A könnyű fehérbor a biztonságos, meghitt párkapcsolatokat jellemzi. A te párkapcsolatod is ilyen? Töltsd ki párkapcsolati tesztünket!
Fotó: Drazen Zigic /  Shutterstock 

A boros párkapcsolati teszt eredménye

Ha a legtöbb válaszod „A” – Könnyű fehér

A kapcsolatotok biztonságot és meghittséget ad. Frissítő és megnyugtató, mint egy pohár hűs fehérbor egy nyári délután. Semmi bonyodalom, kellemes és pihentető.

Ha a legtöbb válaszod „B” – Pezsdítő rozé

A kapcsolatotok játékos, fiatalos és mindig tartogat meglepetéseket. Könnyed, vidám és színes, akár egy rozé fröccs elfogyasztva egy baráti társaságban.

Ha a legtöbb válaszod „C” – Testes vörös

A kapcsolatotok mély és szenvedélyes. Intenzív érzelmek, nagy drámák és erős kötődés jellemzi, mint egy pohár gazdag vörösbort, amelyet csak a bátrak és a hozzáértők választanak.

Ezek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu