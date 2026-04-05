Itt az oka, hogy a Z generációs gyermeked miért szenved az életben

A millenniálok és a Z generáció egyre gyakrabban kerülnek a figyelem középpontjába, amikor karrierproblémákról, pénzügyi nehézségekről vagy kiégésről van szó. A közbeszédben ezek okát sokszor az idősebb generációk döntéseiben keresik, ám egy friss kutatás szerint a helyzet ennél jóval összetettebb.

Ezért küszködik a Z generáció

A OnePoll által, a National Debt Relief megbízásából készített felmérés 2000 amerikai felnőtt bevonásával készült. Az eredmények szerint a fiatalabb generációk 65%-a aggódik amiatt, hogy az idősebb generációk negatívan befolyásolják az életútjukat, miközben az idősebb válaszadók mindössze 35%-a hiszi, hogy generációja pozitív gazdasági örökséget hagy maga után.

Ezért néz nehézségekkel szembe a Z generáció

Állandó összehasonlítás a közösségi médiában

A közösségi média olyan környezetet teremtett, ahol a fiatalok folyamatosan mások, – sokszor idealizált – életéhez mérik magukat. Egy tanulmány szerint ez azt eredményezi, hogy az emberek a saját valós életüket online, gondosan megszerkesztett tartalmakkal hasonlítják össze.

Ez az összehasonlítás nem mindig irigységből fakad. Sokkal inkább abból az érzésből, hogy többet kellene elérniük, vagy jobban kellene teljesíteniük. Mivel az idősebb generációk nem ilyen intenzitással használták a közösségi médiát, ez a nyomás egyértelműen új jelenség.

Minden folyamatosan drágul

A mindennapi élet költségei jelentősen megnőttek: a fiataloknak ma már jelentős összegeket kell költeniük alapvető élelmiszerekre. De nem csak a bevásárlás drágább: egy kávé vagy egy ételrendelés is jóval többe kerül, mint korábban.

A probléma súlyát az adja, hogy nem számít, mennyit keresnek, a pénz egyszerűen nem tűnik elegendőnek. Emiatt sokan kénytelenek visszafogni a kiadásaikat, miközben még az alapvető szükségletek is egyre nehezebben finanszírozhatók.

Az önállóság ára nagyobb, mint valaha

Bár az önálló élet sokáig a felnőtté válás szimbóluma volt, ma már komoly anyagi terhet jelent. A lakbér és a rezsi költségei miatt a szabadság érzése könnyen súlyos felelősséggé válik.