„Nálam is ugyanolyan rákot diagnosztizáltak, mint James Van Der Beeknél – erre figyelj, hogy időben észleld a bajt”

Egy fiatal nő, akinél ugyanolyan rákot diagnosztizáltak, amely James Van Der Beek színész halálát is okozta, most másokat figyelmeztet a betegség tüneteire. Ezek segíthetnek időben észlelni a vastagbélrákot!
A 25 éves Paige Seifert a 48 éves Van Der Beek halála kapcsán szólalt meg, aki körülbelül két és fél évig küzdött vastagbélrákkal. A Dawson és a haverok sztárja előtt özönlenek a tisztelgések. Ez megrendítette Paige-et is, a denveri (Colorado) mérnököt, aki legyőzte a szörnyű kórt, és nemrégiben rákmentesnek nyilvánították. Először azonban véres székletet tapasztalt, amit korábban aranyér tüneteinek tekintett.
Paige ezután 12 kemoterápiás kezelésen esett át, valamint egy műtéten, melynek során eltávolították a daganatot és a vastagbél egy részét. A mérnök ezt mondta:
„A szívem összeszorult, amikor közölték velem, hogy rákos vagyok. Ez volt a legrosszabb forgatókönyv. Nehéz volt a szüleimnek; az ország másik felén élnek, stresszes volt számukra, de annyit utaztak, amennyit csak tudtak.”
James Van Der Beeket, akit leginkább a Dawson és a haverok című sorozatban játszott szerepéről ismer a közönség, még 2023 augusztusában diagnosztizálták rákkal, egy évvel Paige diagnózisa előtt. A színész halálára reagálva Paige szerencsésnek tartja magát – de úgy érzi, mintha aktív életmódja, beleértve a sport iránti szenvedélyét is, segített volna neki a küzdelemben.
Paige 2025 februárjában kezdte meg a 12 kemoterápiás kúrát. A kemoterápia felénél a kezelést szüneteltették, hogy Paige daganatát 2025 júliusában eltávolíthassák.
„Nyáron az orvosok eltávolították a daganatot és a vastagbelem egy részét. A műtét után újra elkezdtem a kezelést és két héttel ezelőtt fejeztem be. Egy héttel a kezelés leállítása után vizsgálaton vettem részt. A daganat eltűnt, 37 nyirokcsomót is eltávolítottak és megvizsgáltak. A rákbetegségem elmúlt és a kiújulási markerek negatívak” – tette hozzá Paige.
Paige azt mondta, „megkönnyebbülést” érzett, amikor az eredmények egyértelműek lettek. Azt mondta, hogy a sport – beleértve a síelést és a hegymászást – iránti szeretete segített neki átvészelni a diagnózist és a kezelést - írja a Mirror.
Paige azt mondta:
Megkönnyebbülést érzek, de csak egy pillanatra. Az, hogy 24 évesen rákos lettem azt is jelentheti, hogy bármikor az lehetek újra. Amióta eltűnt a rák, voltak szövődményeim, még ha a rák el is múlt, még mindig vannak betegségek, amelyekkel meg kell küzdenem.
