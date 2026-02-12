„Összetört a szívem” – Hosszas harc után elvesztette férjét a divatinfluenszer

Elhunyt Lorna Luxe divatinfluenszer férje, John Andrews. A férfit 2023-ban diagnosztizálták mellékvese-daganattal, most a rák ellen vívott harcát veszítette el.
Luxe egy Instagram-bejegyzésben tudatta férje halálhírét:
A gyönyörű, bátor Johnom tegnap meghalt. Összetört a szívem. A légvégéig együtt voltunk, otthon, a saját ágyunkban, kézen fogva, ami pontosan az volt, amit akart.
Elmondta, hogy utolsó beszélgetésük során megkérdezte tőle, hogyan érzi magát, amire férje csak annyit felelt: „Rosszul, de szerelmesen.” Hozzátette, mindketten végtelenül hálásak az összes egészségügyi dolgozónak, akik segítették őket, és mindent megtettek azért, hogy férje a lehető legnagyobb kényelemben legyen.
Andrews 2023-ban diagnosztizált daganata 2024-ben visszatért, és áttéteket képzett az agyában. Bár műtéten is átesett, tudták, hogy nincs sok ideje hátra.
A divatinfluenszer pár napja még bejegyzésben köszönte meg a rengeteg támogatást és kedves üzenetet, amelyeket kaptak. Azt írta, bár nem tud minden üzenetre válaszolni, szeretné, ha követői tudnák, hogy a sok szeretet nap, mint nap erőt ad nekik.
Nem tudjuk, mennyi időnk van még, de szorosan fogjuk egymást.
