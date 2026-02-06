Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Dorottya, Dóra névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
A pénzen veszekedő pár, mert a nő keres többet.

Nem mindegy, ki hordja otthon a nadrágot: így hat a párkapcsolatra, ha a nő többet keres a családban

test és lélek
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 06. 15:15
jövedelemkülönbségkeresetpárkapcsolat
Sokszor már nem az okoz feszültséget egy kapcsolatban, hogy ki mosogat el vagy viszi ki a szemetet, hanem az, hogy ki hoz haza több pénzt a családi kasszába. Ha ugyanis a nő keres többet, az könnyen komoly konfliktusokhoz vezethet, és akár egy boldog, jól működő házasság dinamikáját is felboríthatja.
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Bár sokak szerint elfogadott tény, hogy a nők fizetése átlagosan alacsonyabb, mint a férfiaké, ennek ellenére van olyan párkapcsolat, amelyben a nő keres többet, ami durva konfliktusok forrásává válhat. Sőt, hogy tovább menjünk, a hűtlenség után a pénzügyi probléma a válás második leggyakoribb oka. Tehát hidd el, megéri róla beszélni!

Veszekedő pár, akik közül a nő keres többet.
Ha a nő keres többet, az komoly konfliktusokhoz vezethet.
Fotó: Shutterstock 
  • A keresetkülönbség hatalmi harcot okozhat.
  • Ha a nő keres többet, az nemi szerepek felcserélődéséhez vezethet.
  • Van néhány módszer, amivel elkerülhetitek a pénzügyi konfliktusokat.

Hogyan hat a párkapcsolatra, ha a nő keres többet a férfinál?

A pénz a hatalom szimbóluma, ami lehet valós és vélt is. Amennyiben a hatalom egyenlőtlenül oszlik el, nehezteléshez, frusztrációhoz, félrecsúszott kommunikációhoz és negatív érzésekhez vezethet. És mi van akkor, ha ráadásul a nő keres többet? Vajon egy ilyen kapcsolat az elejétől kezdve halálra van ítélve? Nézzük!

Hatalmi harcot idézhet elő

Sokszor hangoztatják, hogy a „pénz hatalom”, ami bizonyos esetekben igaz is. Azonban egy párkapcsolatban el kellene határolódni ettől a közismert mondástól, mivel az ahhoz a tévhithez vezethet, hogy a vagyonosabb félnek több joga van befolyásolni a párkapcsolatot. Például ő választja ki az utazási célt. Emellett a férfi úgy érezheti, hogy a karrier terén is csak a párja után kullog.

Nemi szerepek felcserélődése

Mivel hosszú idők óta az volt a megszokott, hogy a férfi a kenyérkereső a háznál, a nemi szerepek felcserélődése ijesztőnek tűnhet. Emellett a férfi neveltetése is nagyban befolyásolja azt, hogy randevúzik-e olyan nővel, aki jobb anyagi helyzetben van nála.

Veszekedő házaspár, mivel a nő keres többet.
Nagyon fontos a megfelelő kommunikáció.
Fotó: GettyImages

Előfordulhat, hogy a kapcsolat dinamikája változik, esetleg egyensúlyba kerül, ezért fontos, hogy a felek már az ismerkedés elején tisztázzák a keresetkülönbségből vélhetően adódó problémákat.

Így kerülhetitek el az anyagiak miatti konfliktust!

Mint minden bizalomra épülő kapcsolatban, itt is kulcsszerepet játszik a nyílt és őszinte kommunikáció. Bár óriási lépés, hogy felfeditek egymás előtt a jövedelmeteket, ezen előbb vagy utóbb, de túl kell esnetek. Emellett fontos, hogy a férfiak ilyen helyzetben kicsit félre tudják tenni az egójukat és ott segítsenek, ahol tudnak. Emellett az erősebbik nemnek azt is érdemes végiggondolni, hogy ők milyen értéket képviselnek a párkapcsolatban, hogy könnyebben túl tudjanak lépni a keresetkülönbségen.

Ha te is több pénzt keresel, mint a partnered, ezt a videót feltétlenül nézd meg:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu