Nem mindegy, ki hordja otthon a nadrágot: így hat a párkapcsolatra, ha a nő többet keres a családban

Bár sokak szerint elfogadott tény, hogy a nők fizetése átlagosan alacsonyabb, mint a férfiaké, ennek ellenére van olyan párkapcsolat, amelyben a nő keres többet, ami durva konfliktusok forrásává válhat. Sőt, hogy tovább menjünk, a hűtlenség után a pénzügyi probléma a válás második leggyakoribb oka. Tehát hidd el, megéri róla beszélni!

Ha a nő keres többet, az komoly konfliktusokhoz vezethet.

Fotó: Shutterstock

A keresetkülönbség hatalmi harcot okozhat.

Ha a nő keres többet, az nemi szerepek felcserélődéséhez vezethet.

Van néhány módszer, amivel elkerülhetitek a pénzügyi konfliktusokat.

Hogyan hat a párkapcsolatra, ha a nő keres többet a férfinál?

A pénz a hatalom szimbóluma, ami lehet valós és vélt is. Amennyiben a hatalom egyenlőtlenül oszlik el, nehezteléshez, frusztrációhoz, félrecsúszott kommunikációhoz és negatív érzésekhez vezethet. És mi van akkor, ha ráadásul a nő keres többet? Vajon egy ilyen kapcsolat az elejétől kezdve halálra van ítélve? Nézzük!

Hatalmi harcot idézhet elő

Sokszor hangoztatják, hogy a „pénz hatalom”, ami bizonyos esetekben igaz is. Azonban egy párkapcsolatban el kellene határolódni ettől a közismert mondástól, mivel az ahhoz a tévhithez vezethet, hogy a vagyonosabb félnek több joga van befolyásolni a párkapcsolatot. Például ő választja ki az utazási célt. Emellett a férfi úgy érezheti, hogy a karrier terén is csak a párja után kullog.

Nemi szerepek felcserélődése

Mivel hosszú idők óta az volt a megszokott, hogy a férfi a kenyérkereső a háznál, a nemi szerepek felcserélődése ijesztőnek tűnhet. Emellett a férfi neveltetése is nagyban befolyásolja azt, hogy randevúzik-e olyan nővel, aki jobb anyagi helyzetben van nála.

Nagyon fontos a megfelelő kommunikáció.

Fotó: GettyImages

Előfordulhat, hogy a kapcsolat dinamikája változik, esetleg egyensúlyba kerül, ezért fontos, hogy a felek már az ismerkedés elején tisztázzák a keresetkülönbségből vélhetően adódó problémákat.

Így kerülhetitek el az anyagiak miatti konfliktust!

Mint minden bizalomra épülő kapcsolatban, itt is kulcsszerepet játszik a nyílt és őszinte kommunikáció. Bár óriási lépés, hogy felfeditek egymás előtt a jövedelmeteket, ezen előbb vagy utóbb, de túl kell esnetek. Emellett fontos, hogy a férfiak ilyen helyzetben kicsit félre tudják tenni az egójukat és ott segítsenek, ahol tudnak. Emellett az erősebbik nemnek azt is érdemes végiggondolni, hogy ők milyen értéket képviselnek a párkapcsolatban, hogy könnyebben túl tudjanak lépni a keresetkülönbségen.