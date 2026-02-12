Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Ezek a jelek arra utalnak, hogy a szüleidnek volt egy kedvenc gyereke: szakértő fedte fel a csúnya igazságot

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 12. 09:45
Gyermekkorban nehéz megnevezni és tudatosítani ezeket a lelkileg igen terhelő tapasztalatokat. Inkább hallgatunk, tűrünk, megfelelünk az elvárásoknak, még akkor is, ha igazságtalannak érezzük őket. A szülői részrehajlás megtapasztalása azonban még felnőtt korunkban is elkísérhet bennünket. Ha ezeket a jeleket tapasztalod, valószínűleg a te szüleidnek is volt kedvenc gyereke, de nem te voltál az!
Ripszám Boglárka
Ilan Shrira szociálpszichológus szerint a szülők nagy része hajlamos az egyik gyermekét előnyben részesíteni a másikkal/többivel szemben. A szülői kivételezésnek rengeteg formája lehet. A szülők több időt tölthetnek a kedvenc gyerekkel, gyakrabban, jobban kifejezhetik irányába a szeretetüket, vagy épp kevésbé szigorú szabályokkal nevelik. A favorizálásnak a másik testvérre nézve komoly következményei lehetnek.

Az anyuka kedvenc gyereke ül az ölében, bal oldalán a lánya egy padon.
A kedvenc gyerek árnyékában: jelek, hogy nem te voltál a favorit a szüleid szemében / Fotó: Zapylaieva Hanna /  Shutterstock 
  • A szülői részrehajlás gyakori jelenség a családokban.
  • A háttérbe szorított gyerekek úgy érezhetik, magukra maradtak.
  • A kivételezés még felnőtt korban is hatással lehet a hátrányban részesítettekre.

3 jel, hogy a szüleidnek volt egy kedvenc gyereke, és meglehet, hogy nem te voltál az

A szülői kedvezményezés következményei azok, amikre számítani lehet – többnyire negatívak a háttérbe szorított gyermekre nézve. [...] Sokkal szélsőségesebbek, mint azok az előnyök, amelyeket a kedvezményezett gyermekek élveznek, mert a negatív dolgok egyszerűen erősebb hatással vannak az emberekre, mint a pozitívak

– írja Ilan Shrira szociálpszichológus a Psychology Today cikkében.

1. Figyelmen kívül hagyták az érzéseidet

Ha gyerekként azt tapasztaltad, hogy a félelmeidre, a szomorúságodra vagy dühödre nem kaptál visszajelzést, nem kezelték kellő gondoskodással, miközben a testvéred hasonló érzelmeit igen, akkor valószínűleg hamar megtanultad, hogy nincs értelme megosztanod emócióidat és jobb, ha csendben maradsz.

Ez a tapasztalat felnőttként úgy csapódhat ki, hogy nehezen fogalmazod meg mit érzel, zavarba ejt, ha valaki komolyan érdeklődik irántad. Vágysz a közelségre, de közben ijesztőnek is találod. Előfordulhat, hogy saját érzéseidben sem bízol igazán.

2. Túl korán kellett felnőnöd

Ha nem te voltál a kedvenc gyerek, valószínűleg több felelősséget varrtak a nyakadba kiskorodban, mint a testvéredébe. A háttérbe szorított gyermekekre sokszor rábízzák a testvérüket. Ők segítenek a nevelésben, a házimunkában. Nekik kell alkalmazkodniuk a testvéreikhez és sokszor a család többi tagjához is. Ő lesz az a testvér, aki nem panaszkodik, nem hisztizik, nem kérdez, csak megoldja. Azonban ezt a képet a szülők alakítják ki, nem a gyermek.

Talán dicséretnek tűnhetnek ezek az elvárások, de valójában komoly terhet jelentenek egy kiskorú számára, ami felnőttként megfelelési kényszer formájában jelentkezhet.

3. Úgy érezted, nem szeretnek egyenlően téged és a testvéredet

Kedvenc gyerek miatt szomorkodó kislány az ablakban öleli a plüssmaciját.
Azok a gyerekek, akik kevesebb szeretet kaptak a szüleiktől gyermekkorukban, mint a testvéreik, hajlamosabbak lesznek magas fokú megfelelési kényszert érezni felnőtt korukban is / Fotó: MAYA LAB /  Shutterstock 

A szociálpszichológus szerint a testvérükkel szemben kedvezőtlen helyzetbe szorított gyerekek az élet több területén is rosszabb eredményeket érhetnek el:

„[...] több depresszió, nagyobb agresszivitás, alacsonyabb önértékelés és gyengébb tanulmányi eredmények"

– mondja Ilan Shrira.

A szeretet kifejezésére több eszköze is van egy szülőnek: szavak, érintés, figyelem. Ha úgy érezted, neked ezekből kevesebb jutott, mint a testvérednek, az maradandó nyomot hagyhatott benned.

Ezt a tapasztalatot felnőtt korban úgy kompenzálják a hátrányban részesített gyerekek, hogy sikereket, elismeréseket, eredményeket hajhásznak, és ezekből a visszajelzésekből próbálják felépíteni önértékelésüket.

Az alábbi videó segíthet leküzdeni a megfelelési kényszeredet:

