Ezek a jelek arra utalnak, hogy a szüleidnek volt egy kedvenc gyereke: szakértő fedte fel a csúnya igazságot

Ilan Shrira szociálpszichológus szerint a szülők nagy része hajlamos az egyik gyermekét előnyben részesíteni a másikkal/többivel szemben. A szülői kivételezésnek rengeteg formája lehet. A szülők több időt tölthetnek a kedvenc gyerekkel, gyakrabban, jobban kifejezhetik irányába a szeretetüket, vagy épp kevésbé szigorú szabályokkal nevelik. A favorizálásnak a másik testvérre nézve komoly következményei lehetnek.

A kedvenc gyerek árnyékában: jelek, hogy nem te voltál a favorit a szüleid szemében / Fotó: Zapylaieva Hanna / Shutterstock

A szülői részrehajlás gyakori jelenség a családokban.

A háttérbe szorított gyerekek úgy érezhetik, magukra maradtak.

A kivételezés még felnőtt korban is hatással lehet a hátrányban részesítettekre.

3 jel, hogy a szüleidnek volt egy kedvenc gyereke, és meglehet, hogy nem te voltál az

A szülői kedvezményezés következményei azok, amikre számítani lehet – többnyire negatívak a háttérbe szorított gyermekre nézve. [...] Sokkal szélsőségesebbek, mint azok az előnyök, amelyeket a kedvezményezett gyermekek élveznek, mert a negatív dolgok egyszerűen erősebb hatással vannak az emberekre, mint a pozitívak

– írja Ilan Shrira szociálpszichológus a Psychology Today cikkében.

1. Figyelmen kívül hagyták az érzéseidet

Ha gyerekként azt tapasztaltad, hogy a félelmeidre, a szomorúságodra vagy dühödre nem kaptál visszajelzést, nem kezelték kellő gondoskodással, miközben a testvéred hasonló érzelmeit igen, akkor valószínűleg hamar megtanultad, hogy nincs értelme megosztanod emócióidat és jobb, ha csendben maradsz.

Ez a tapasztalat felnőttként úgy csapódhat ki, hogy nehezen fogalmazod meg mit érzel, zavarba ejt, ha valaki komolyan érdeklődik irántad. Vágysz a közelségre, de közben ijesztőnek is találod. Előfordulhat, hogy saját érzéseidben sem bízol igazán.

2. Túl korán kellett felnőnöd

Ha nem te voltál a kedvenc gyerek, valószínűleg több felelősséget varrtak a nyakadba kiskorodban, mint a testvéredébe. A háttérbe szorított gyermekekre sokszor rábízzák a testvérüket. Ők segítenek a nevelésben, a házimunkában. Nekik kell alkalmazkodniuk a testvéreikhez és sokszor a család többi tagjához is. Ő lesz az a testvér, aki nem panaszkodik, nem hisztizik, nem kérdez, csak megoldja. Azonban ezt a képet a szülők alakítják ki, nem a gyermek.