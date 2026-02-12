Ezek a jelek arra utalnak, hogy a szüleidnek volt egy kedvenc gyereke: szakértő fedte fel a csúnya igazságot

Ilan Shrira szociálpszichológus szerint a szülők nagy része hajlamos az egyik gyermekét előnyben részesíteni a másikkal/többivel szemben. A szülői kivételezésnek rengeteg formája lehet. A szülők több időt tölthetnek a kedvenc gyerekkel, gyakrabban, jobban kifejezhetik irányába a szeretetüket, vagy épp kevésbé szigorú szabályokkal nevelik. A favorizálásnak a másik testvérre nézve komoly következményei lehetnek.
A szülői kedvezményezés következményei azok, amikre számítani lehet – többnyire negatívak a háttérbe szorított gyermekre nézve. [...] Sokkal szélsőségesebbek, mint azok az előnyök, amelyeket a kedvezményezett gyermekek élveznek, mert a negatív dolgok egyszerűen erősebb hatással vannak az emberekre, mint a pozitívak
– írja Ilan Shrira szociálpszichológus a Psychology Today cikkében.
Ha gyerekként azt tapasztaltad, hogy a félelmeidre, a szomorúságodra vagy dühödre nem kaptál visszajelzést, nem kezelték kellő gondoskodással, miközben a testvéred hasonló érzelmeit igen, akkor valószínűleg hamar megtanultad, hogy nincs értelme megosztanod emócióidat és jobb, ha csendben maradsz.
Ez a tapasztalat felnőttként úgy csapódhat ki, hogy nehezen fogalmazod meg mit érzel, zavarba ejt, ha valaki komolyan érdeklődik irántad. Vágysz a közelségre, de közben ijesztőnek is találod. Előfordulhat, hogy saját érzéseidben sem bízol igazán.
Ha nem te voltál a kedvenc gyerek, valószínűleg több felelősséget varrtak a nyakadba kiskorodban, mint a testvéredébe. A háttérbe szorított gyermekekre sokszor rábízzák a testvérüket. Ők segítenek a nevelésben, a házimunkában. Nekik kell alkalmazkodniuk a testvéreikhez és sokszor a család többi tagjához is. Ő lesz az a testvér, aki nem panaszkodik, nem hisztizik, nem kérdez, csak megoldja. Azonban ezt a képet a szülők alakítják ki, nem a gyermek.
Talán dicséretnek tűnhetnek ezek az elvárások, de valójában komoly terhet jelentenek egy kiskorú számára, ami felnőttként megfelelési kényszer formájában jelentkezhet.
A szociálpszichológus szerint a testvérükkel szemben kedvezőtlen helyzetbe szorított gyerekek az élet több területén is rosszabb eredményeket érhetnek el:
„[...] több depresszió, nagyobb agresszivitás, alacsonyabb önértékelés és gyengébb tanulmányi eredmények"
– mondja Ilan Shrira.
A szeretet kifejezésére több eszköze is van egy szülőnek: szavak, érintés, figyelem. Ha úgy érezted, neked ezekből kevesebb jutott, mint a testvérednek, az maradandó nyomot hagyhatott benned.
Ezt a tapasztalatot felnőtt korban úgy kompenzálják a hátrányban részesített gyerekek, hogy sikereket, elismeréseket, eredményeket hajhásznak, és ezekből a visszajelzésekből próbálják felépíteni önértékelésüket.
Az alábbi videó segíthet leküzdeni a megfelelési kényszeredet:
