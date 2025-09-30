Amit minden szülőnek tudnia kéne: tippek, amelyekkel elkerülhető a testvérek közötti féltékenység

A testvérféltékenység általában az anya és apa figyelméért folytatott harcban merül ki. Vajon mit tehetünk, hogy erősítsük a testvérekben az összetartozás érzését? Alább megfogalmazunk néhány tippet ezzel kapcsolatban.

A testvérek közötti féltékenység szinte minden családban előfordul, de kezelni kell

Fotó: PeopleImages / Shutterstock

Így kerüld el a testvérek közötti rivalizálást

A testvéri kapcsolatok a leghosszabbak az ember életében, ezért érdemes a kezdetektől nagy hangsúlyt fektetni arra, hogy a testvérek jó kapcsolatot tudjanak ápolni, azaz szeressék egymást. Az részben természetes, hogy a testvérek az élet minden területén versenyeznek egymással: küzdenek a szüleik figyelméért, a dicséretért, az elismerésért, hogy ők legyenek a jobb tanulók vagy jobb sportolók. Ez az élet természetes rendjének része, azonban ha nem tartjuk kordában, akkor súlyos traumákat is okozhat a későbbi életükben. Íme néhány tipp, amivel elkerülhető, hogy féltékenység alakuljon ki a testvérek között!

1. Ne a siker legyen az eredmény legfontosabb fokmérője

A siker fontos, de nem szabad a testvéreket egymással szembeállítva mérni azt. A szülőknek csökkenteniük kell a sikerek jelentőségét, hogy megakadályozzák a féltékenység kibontakozását. Ha az egyik gyerekünk első, míg a másik csak ötödik lesz egy versenyen, akkor nem célszerű túlzottan kihangsúlyozni az előbbi testvér győzelmét. A dicséret persze jár, azonban óvatosan kell kezelni a pillanatnyi eredményt.

2. Az erőfeszítés a fontos

Ha bátorítod, elismered a gyerekeid teljesítményét, függetlenül az eredményüktől, akkor mindkét gyerek megelégszik az általa nyújtott maximummal. Ilyen esetben lényegtelen, hogy az hányadik helyezést jelentette adott esetben. Az erőfeszítés jelentőségének hangsúlyozása segít kitartani kudarc esetén is.

3. Egyenlő bánásmód

Ez az egyik legegyértelműbb szabály, sokszor azonban akaratlanul is megszegjük azt. Ehhez az aggodalomhoz kapcsolódik a kérdés, ami minden gyereket foglalkoztat:

Anyu, apu, kit szeretsz jobban?

A kíváncsiság hátterében az az igény áll, hogy a szülők minden gyereküket szeressék azok különleges személyiségéért és egyediségéért. A válaszodban elmagyarázhatod, hogy milyen tulajdonságokat, jellemvonásokat becsülsz a gyerekedben, illetve a testvérében. Amit az egyik gyerekednek megadtál, azt utána „kötelességed” megadni a másiknak is.