Mit jelent, ha egy pár sosem posztol magáról a közösségi oldalakon? Meg fogsz lepődni a válaszon

Mint az élet sok területén, úgy a közösségi média kapcsán is sokfélék vagyunk. Vannak, akik a mindennapjaik szinte minden történését közzéteszik, mások csak a különlegesebb életeseményeket posztolják, és egyre többen vannak azok is, akik semmilyen szinten nem tárják a világ elé a magánéletüket, köztük sok pár is. Na, de mit jelent, ha egy pár nem posztol magáról, a közös életéről? Utánajártunk!

Mit jelent, ha egy pár nem posztol magáról soha semmit? Nem biztos, hogy arra utal, amire elsőre gondolsz

Fotó: Drazen Zigic / Shutterstock

A külvilág sztereotípiákban gondolkodhat a rejtőzködő párokról.

A nem posztoló párok más értékeket helyeznek előtérbe.

A szakemberek szerint a minőségi kapcsolat kialakítása a fontos.

Ezt gondolja a külvilág arról, hogy mit jelent, ha egy pár nem posztol magáról

Vannak olyan férfiak és nők, akik tudatosan döntenek amellett, hogy nem tesznek ki önmagukról tartalmat a közösségi médiába. Ez azonban az ismeretségi körben találgatások tömkelegét hozhatja magával, olyan mondatokkal, mint a „Biztosan nagy problémák vannak köztük!”, „Nyilvánvalóan nem szeretik már egymást!” vagy „Egyértelmű, hogy nehéz időszakon mennek keresztül!”. Ezek a mondatok azonban inkább sztereotípiák, illetve feltételezések, még akkor is, ha megesik, hogy egy pár teljes offline jelenléte mögött valóban valamilyen titkolózás vagy bizonytalanság áll, például a kapcsolat korai fázisában.

A valóság sokkal egyszerűbb, mint gondolnánk

Az is előfordulhat, hogy az egyik fél kifejezett kérése, hogy ne kerüljenek ki az életük részletei a kíváncsi szemek elé. Ám az, hogy mit jelent, ha egy pár nem posztol, valójában ezeken is túlmutat. A magukat nem mutogató szerelmesek többsége ugyanis óvni szeretné a magánéletét, amiről úgy gondolja, csak és kizárólag rájuk tartozik.

A szakértők szerint mindez a határok tudatos megtartásának a jele, és nem a titoktartásról szól. Ezeknek a pároknak ugyanis az intimitás jelenti a kapcsolat esszenciáját, és sokkal fontosabb számukra az együtt töltött minőségi idő, mint a posztolás, a lájkok és egyéb visszajelzések. Ez a hozzáállás pedig éppen azt mutatja meg, hogy a felek kiegyensúlyozottan és boldogan élnek, és nincs szükségük a külső megerősítésre ahhoz, hogy legyen miből táplálkoznia a kapcsolatnak. Ha készítenek is közös fotókat, mindezt önmagukért és az emlékek fennmaradásáért teszik.