Miről álmodik a macska? – Kiderült, mit jár kedvenceink fejében alvás közben

Következő életünkben valószínűleg sokan születnénk újra macskaként. Miért? Mert a szőrös kis állatok bizony akár napi 18 órát is alszanak, és ez nem véletlen – a pihenés létfontosságú számukra. De hogy mit is csinálnak álmukban? Ez a kérdés sokakat foglalkoztat, hiszen gyakran látjuk, ahogy a cicánk hirtelen rándul, vagy mintha kergetne valamit a levegőben. A macskák álmai legalább annyira izgalmasak lehetnek, mint a miénk, de a pontos tartalmukról csak sejtéseink lehettek – eddig!

Miről álmodnak egy macska? – Kiderült, mik járhatnak kedvenceink fejében alvás közben

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / AFP

Alvás közben sokszor rángatóznak és harchangokat adnak ki.

A napi történésekről álmodnak.

A macskák nem lusták ez a természetes ritmusuk.

A macska is álmodik – az agykutatók szerint

Az egyik legérdekesebb dolog, amit a kutatók felfedeztek, hogy a macskák is átesnek az úgynevezett REM (gyors szemmozgásos) alvási fázison. Ez az az állapot, amikor az ember is álmodik, és a macskák agyműködése ilyenkor hasonló aktivitást mutat. Egy francia neurológus, Michel Jouvet már az 1960-as években kísérletezett macskákkal, és megfigyelte, hogy az álmodó macskák viselkedése – például a tappancsok rángatózása, vagy az apró harchangok – olyan, mintha vadásznának vagy játszanának.

Tehát amikor a macskád aprókat nyávog alvás közben, vagy látszólag követ valamit a szeme alatt, akkor valószínűleg nem csak a szél fújja a bajszát, hanem valami „álomvadászatban” van.

Álomfejtés – lássuk, miről álmodik egy macska?

Persze az, hogy pontosan mit álmodnak, rejtély marad, hiszen nem beszélnek. De azt gondoljuk, hogy az álmok a napi élményekből, tapasztalatokból állnak össze. Lehet, hogy arról álmodnak, ahogy épp üldöznek egy bogarat, vagy a kedvenc játékukkal bohóckodnak. Talán a gazdijukkal töltött vidám perceket idézik fel, vagy új helyeket fedeznek fel a képzeletükben.

Az álmodás pedig nem csak szórakozás: ez az agy természetes módja a tanulásnak és az emlékek rendezésének. Szóval még az alvó cicánk is dolgozik – csak épp titokban, álmában.

A REM fázis alatt a pulzusszám nő, és a légzés is gyorsul

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / AFP

Mit jelez, ha a macska sokat mozog álomban?

Ha gyakran látod, hogy a cicád alvás közben mozgolódik, nem kell megijedni. Ez teljesen normális jelenség, és azt mutatja, hogy az alvás mély és egészséges. Ellenben, ha túlzottan nyugtalan vagy hangos az alvása, esetleg görcsöl, érdemes lehet állatorvoshoz fordulni.