Leleplezzük a vírusként terjedő, trambulinon ugráló nyuszik titkát!

Ki ne látta volna a trambulinon ugráló nyuszikat az egyik legnépszerűbb közösségi oldalon, a TikTokon? Sokan megkérdőjelezik a videó valódiságát, feltételezve, hogy mesterséges intelligencia által generált felvételről van szó. A videót eredetileg a TikTok-felhasználó @rachelthecatlovers töltötte fel, és eddig több mint 229 millió megtekintést, 25 millió kedvelést és 88 ezer hozzászólást gyűjtött.

Virálissá váltak a trambulinon ugráló nyulak. Sajnos az egész csak átverés Fotó: TikTok

A trambulinon ugráló nyuszik mozgása árulkodik a csalásról?

Apró részletek árulkodnak arról, hogy valami nem stimmel, nem igazi felvételről van szó, amit kamera készített. Például a videó elején két szürke nyúl látszik a bal oldalon, ám egy pillanattal később természetellenesen összeolvadnak és egyetlen nyúlként ugrálnak tovább. Hasonló hiba történik az ötödik másodperc körül is, amikor az egyik nyúl eltakar egy másikat, amely aztán teljesen eltűnik.

Egy másik furcsaság, hogy a képernyő jobb oldalán lévő szürke nyúl hirtelen barnás-fehér színűvé változik a hetedik másodpercben. Ezek a részletek mind az AI-működés hibáira utalnak – sorolja a Daily Mail .

A fiók további videói is gyanút keltenek. Egy másik AI-gyanús videóban például mazsolákat „varázsolnak vissza” szőlővé úgy, hogy vízzel injekciózzák be. Egy újabb videón egy nyúl mászik be egy kutyaajtón, amely a klip végére eltűnik a semmibe.

A videók hitelességét firtató kommentekre a fiók igencsak fura választ adott: a tulajdonosa kitett egy videót, amelyben egy nő azt kiabálja a kamerába: "A nyulak valósak!"

Ez a videó csak egy a sok AI-átverés közül. Már korábban is terjedtek AI által generált képek, például Donald Trump letartóztatásáról vagy a pufi dzsekibe bújt pápáról, amelyek sokakat megtévesztettek. Az ilyen tartalmak emlékeztetnek minket arra, hogy egyre nehezebb különbséget tenni a valóság és az illúzió között az online térben.