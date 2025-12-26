Gyerekként leszidtak érte? Most kiderült, hogy valóságos zseni vagy, ha ez a kínos szokás jellemző volt rád

Egy vizsgálat szerint érdemes újragondolni a véleményünket az ujjszámolás módszeréről, mert nem feltétlenül kell, hogy szégyenérzet és gúny övezze ezt az ártatlan szokást, bármennyire is kapcsolunk hozzá ilyen élményeket gyerekkorunkból. Lássuk, mire jutottak a kutatók a témában!

Kiderült, hogy az ujjszámolás közel sem azt jelenti, hogy a gyereknek gyengék a matematikai képességei

Fotó: 123RF

Az iskolában arra tanítottak, hogy mihamarabb hagyjuk abba az ujjakkal történő számolást, összeadást.

Egy kutatás szerint azonban, nem jelent hátrányt a módszer a későbbi matematikai képességekre.

Az ujjszámolást alkalmazók jobban teljesítettek matematikából.

Az ujjszámolás káros a gyerekekre?

Általános iskola alsó tagozatában már él az elvárás a gyerekekkel szemben, hogy a számolásokat fejben kell elvégezni. Aki pedig nem így tesz és az ujjával számolgat, az valószínűleg le van maradva a társaitól. A lemaradás pedig együtt jár a pedagógusok és a diáktársak rosszalló, gúnyos tekintetével.

Pedig ez a negatív benyomás az ujjszámolással kapcsolatban sokkal inkább egy fegyelmezési szempont volt, mint tudományos tényekkel alátámasztott megállapítás.

Kutatás az ujjszámolás „tudományáról"

Egy, a Developmental Psychology folyóiratban megjelent tanulmány szerint, azok a gyerekek, akik 4 és 6,5 éves koruk között ujjaikat használták az összeadáshoz, később jobb matematikai készségeket mutattak. A vizsgálat során kiderült az is, hogy 7 éves korukra ezek a gyerekek pontosabban és magabiztosabban adtak össze, mint azok, akik nem alkalmazták ezt a módszert.

Bár az tanítók és tanítónők nagy hányada gondolja, hogy az ujjszámolás valójában matematikai nehézségeket jelez a diákoknál, a kutatást vezető professzor hangsúlyozta, hogy ez csupán egy tévhit. Az ujjakkal történő összeadás valójában egy olyan módszer, amely segíti az elvont gondolkodás kifejlődését és a tévhitekkel ellentétben, támogatja a későbbi fejben számolás képességét is.

A vizsgálatok során kiderült, hogy azok a tanulók érték el a legjobb eredményeket, akik használták, de 7 éves koruk után felhagytak az ujjszámolás módszerével. Ezek szerint nem a szokás a döntő a matematikai képességekben, sokkal inkább az, hogy mikor és hogyan hagyják el ezt az eszközt a diákok.