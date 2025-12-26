KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

István névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Kisfiú ujjszámolást használ a matekházi megoldásához.

Gyerekként leszidtak érte? Most kiderült, hogy valóságos zseni vagy, ha ez a kínos szokás jellemző volt rád

matematika
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 26. 07:15
számoláskutatás
Sokunknak van olyan emléke az általános iskolából, ahogy a tanárunk ránk szól, amiért a matekórán ujjainkkal próbáljuk megfejteni az eredményeket. Az ujjszámolás elvileg ciki, kerülendő szokás, amiről a gyerekeket le kell szoktatni. Egy friss kutatás azonban más szemszögből vizsgálja a dolgot. Te is csináltad? Akkor, ami kiderült, az bizony rád is igaz. Olvasd el mit jelent!
Boncza Léda
A szerző cikkei

Egy vizsgálat szerint érdemes újragondolni a véleményünket az ujjszámolás módszeréről, mert nem feltétlenül kell, hogy szégyenérzet és gúny övezze ezt az ártatlan szokást, bármennyire is kapcsolunk hozzá ilyen élményeket gyerekkorunkból. Lássuk, mire jutottak a kutatók a témában!

Kislány az ujjszámolás módszerét használja.
Kiderült, hogy az ujjszámolás közel sem azt jelenti, hogy a gyereknek gyengék a matematikai képességei
Fotó: 123RF
  • Az iskolában arra tanítottak, hogy mihamarabb hagyjuk abba az ujjakkal történő számolást, összeadást.
  • Egy kutatás szerint azonban, nem jelent hátrányt a módszer a későbbi matematikai képességekre.
  • Az ujjszámolást alkalmazók jobban teljesítettek matematikából.

Az ujjszámolás káros a gyerekekre?

Általános iskola alsó tagozatában már él az elvárás a gyerekekkel szemben, hogy a számolásokat fejben kell elvégezni. Aki pedig nem így tesz és az ujjával számolgat, az valószínűleg le van maradva a társaitól. A lemaradás pedig együtt jár a pedagógusok és a diáktársak rosszalló, gúnyos tekintetével.

Pedig ez a negatív benyomás az ujjszámolással kapcsolatban sokkal inkább egy fegyelmezési szempont volt, mint tudományos tényekkel alátámasztott megállapítás.

Kutatás az ujjszámolás „tudományáról"

Egy, a Developmental Psychology folyóiratban megjelent tanulmány szerint, azok a gyerekek, akik 4 és 6,5 éves koruk között ujjaikat használták az összeadáshoz, később jobb matematikai készségeket mutattak. A vizsgálat során kiderült az is, hogy 7 éves korukra ezek a gyerekek pontosabban és magabiztosabban adtak össze, mint azok, akik nem alkalmazták ezt a módszert.

Bár az tanítók és tanítónők nagy hányada gondolja, hogy az ujjszámolás valójában matematikai nehézségeket jelez a diákoknál, a kutatást vezető professzor hangsúlyozta, hogy ez csupán egy tévhit. Az ujjakkal történő összeadás valójában egy olyan módszer, amely segíti az elvont gondolkodás kifejlődését és a tévhitekkel ellentétben, támogatja a későbbi fejben számolás képességét is.

A vizsgálatok során kiderült, hogy azok a tanulók érték el a legjobb eredményeket, akik használták, de 7 éves koruk után felhagytak az ujjszámolás módszerével. Ezek szerint nem a szokás a döntő a matematikai képességekben, sokkal inkább az, hogy mikor és hogyan hagyják el ezt az eszközt a diákok.

Ha kíváncs vagy, mit árul el rólad az, ahogyan az ujjaidon számolsz, nézd meg az alábbi videót:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu