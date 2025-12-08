Valóra válnak a vágyak, ha elég erősen kérjük őket? – Ezért fontos a kívánságok megfogalmazása

Pszichológus szakértő segít megérteni, miért van olyan nagy ereje a kimondott és leírt szónak.

Kiderül az is, mi az önbeteljesítő jóslatok igazsága.

Felmerül még az a kérdés, hogy tudunk-e mit kezdeni azzal, amit megkapunk?

Legyünk akármennyi évesek is, a kívánságok fontos szerepet játszanak az életünkben, az ünnepek kapcsán, és az év végéhez közeledve ezek még hangsúlyosabbá válnak. Mindannyian vágyunk dolgokra, tárgyakat szeretnénk a magunkénak tudni, birtokolnánk bizonyos képességeket, tudást, világot látnánk, megjavítanánk elromlott kapcsolatokat, vagy éppen továbblépnénk. De vajon mennyire megy a kívánságok megfogalmazása? Az élet akármely területéről is beszéljünk ugyanis, nem biztos, hogy elég, ha csak a fejünkben élnek a gondolatok. Mutatjuk a karácsonyi kívánságlista pszichológiáját.

A kívánságok megfogalmazása fontos hatással van arra, hogy később, milyen lépések mentén vágunk bele a céljaink elérésébe. Neked kész a karácsonyi kívánságlistád?

Fotó: Fedunets Yuliia / Shutterstock

A kimondott és leírt szó ereje: ezért fontos a karácsonyi kívánságlista megfogalmazása

Felnőttként már tudjuk, a kívánságaink megvalósulhatnak, a legtöbb esetben tehetünk azért, hogy a vágyainkból valóság legyen. Kinőve a gyermeki naivitásból és álmodozásból ráadásul reálisabb kéréseket fogalmazunk meg, gyakran olyanokat, melyeket tudatossággal és konkrét lépésekkel tényleg megkaphatunk.

"Az álmokról jó dolog gondolkodni, ám célravezetőbb, ha ezeket valamilyen módon tudatosítjuk. A gondolatok ugyanis cikáznak és folyton változnak, emiatt nem feltétlenül kerülnek konkrét megfogalmazásra. Amikor viszont időt szánunk arra, hogy átgondoljuk, leírjuk a vágyakat, lelassul az elménk, ezáltal megfontoltabbak lehetünk, és jobban átgondolhatjuk, mit is szeretnénk valójában. Azzal pedig, hogy hangosan kimondjuk, vagy papírra vetjük az óhajainkat, kézzel foghatóvá tehetjük és strukturálhatjuk is őket. Az agyunk másképp kezeli azt, ami formát öltött, mely így konkrétummá válhat, és kiderülhet, mennyire reális vagy éppen ellentmondásos" – részletezi Sárga Noémi pszichológus.

Minden éremnek két oldala van

A kívánságokat sokkal komolyabban vesszük, ha már leírtuk, vagy éppen kimondtuk őket. Mindezzel erősíthetjük magunkban a célt, érzelmileg és mentálisan is aktivizálódhatunk, ami könnyebben buzdíthat cselekvésre. Gyakran halljuk azonban a „vigyázz, mit kívánsz” kifejezést, ami egyfajta karmikus figyelmeztetésként hathat.