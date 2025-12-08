Valóra válnak a vágyak, ha elég erősen kérjük őket? – Ezért fontos a kívánságok megfogalmazása

Legyünk akármennyi évesek is, a kívánságok fontos szerepet játszanak az életünkben, az ünnepek kapcsán, és az év végéhez közeledve ezek még hangsúlyosabbá válnak. Mindannyian vágyunk dolgokra, tárgyakat szeretnénk a magunkénak tudni, birtokolnánk bizonyos képességeket, tudást, világot látnánk, megjavítanánk elromlott kapcsolatokat, vagy éppen továbblépnénk. De vajon mennyire megy a kívánságok megfogalmazása? Az élet akármely területéről is beszéljünk ugyanis, nem biztos, hogy elég, ha csak a fejünkben élnek a gondolatok. Mutatjuk a karácsonyi kívánságlista pszichológiáját.
Felnőttként már tudjuk, a kívánságaink megvalósulhatnak, a legtöbb esetben tehetünk azért, hogy a vágyainkból valóság legyen. Kinőve a gyermeki naivitásból és álmodozásból ráadásul reálisabb kéréseket fogalmazunk meg, gyakran olyanokat, melyeket tudatossággal és konkrét lépésekkel tényleg megkaphatunk.
"Az álmokról jó dolog gondolkodni, ám célravezetőbb, ha ezeket valamilyen módon tudatosítjuk. A gondolatok ugyanis cikáznak és folyton változnak, emiatt nem feltétlenül kerülnek konkrét megfogalmazásra. Amikor viszont időt szánunk arra, hogy átgondoljuk, leírjuk a vágyakat, lelassul az elménk, ezáltal megfontoltabbak lehetünk, és jobban átgondolhatjuk, mit is szeretnénk valójában. Azzal pedig, hogy hangosan kimondjuk, vagy papírra vetjük az óhajainkat, kézzel foghatóvá tehetjük és strukturálhatjuk is őket. Az agyunk másképp kezeli azt, ami formát öltött, mely így konkrétummá válhat, és kiderülhet, mennyire reális vagy éppen ellentmondásos" – részletezi Sárga Noémi pszichológus.
A kívánságokat sokkal komolyabban vesszük, ha már leírtuk, vagy éppen kimondtuk őket. Mindezzel erősíthetjük magunkban a célt, érzelmileg és mentálisan is aktivizálódhatunk, ami könnyebben buzdíthat cselekvésre. Gyakran halljuk azonban a „vigyázz, mit kívánsz” kifejezést, ami egyfajta karmikus figyelmeztetésként hathat.
"Van némi negatív felhangja ennek a mondatnak, hiszen valahol arra int, hogy jól gondoljuk meg, mit kérünk, mert nem biztos, hogy annak teljesülése olyan pozitívan hat majd az életünkre, mint azt gondoljuk: minden kívánság beteljesülésének lehetnek negatív aspektusai is, ami az élet része" – hívja fel a figyelmet a szakember. "Például, ha felvesznek a vágyott munkahelyre, keményen kell dolgoznunk azért, hogy helytálljunk és megvalósítsuk a kitűzött célokat. Ugyanez a helyzet egy képzéssel, de akár egy régóta áhított utazással is, ami rengeteg feladatot von maga után, és minden bizonnyal nehézségekkel is szembetalálhatjuk magunkat a világ másik felén."
A téma kapcsán sűrűn szóba kerül a vonzás és a pozitív energiák áramlása, illetve az, hogy ha sokat gondolunk valamire, vagy épp többször leírjuk a kívánalmakat, azzal előbb vagy utóbb manifesztáljuk a bekövetkezésüket. Az önbeteljesítő jóslat azonban a pszichológia szerint korántsem így működik.
"Egy egyszerű példával szemléltetve: ha egy tanuló szorong attól, hogy meg fog bukni a vizsgán, és ez tényleg megtörténik, akkor nem feltétlenül a gondolatokat érdemes okolni. Elképzelhető, hogy a diák úgy viselkedett, amivel mindennek esélyt adott, például keveset aludt és nem volt képes koncentrálni, esetleg halogatta a tanulást, így kifutott az időből. Ezek a szempontok ritkán jutnak az eszünkbe, de talán látható, hogy a „bevonzást” sokszor inkább az határozza meg, hogy mit tettünk vagy éppen nem tettünk meg" – vázolja a szakértő. "Ezért is érdemes tudatos lépésekkel alakítani a tervek, álmok és célok megvalósulását."
A legmeghatározóbb dolog egyértelműen a minta, amit kapunk, és a kép, amit ennek nyomán kialakítunk az életről. Ha azt az üzenetet hozzuk, hogy lehetnek álmaink, az teljesen más hozzáállást eredményez, mint amikor azt halljuk, nekünk úgysem fog semmi sikerülni. Akármelyik séma is dolgozzon bennünk, fontos, hogy legyenek célkitűzéseink, melyek motiválnak bennünket.
"Életünk pozitívumai közé tartozik, amikor valóra válik egy kívánság, de ezzel még nem feltétlenül érkezünk meg. Bátorság és néha kitartás is kell ahhoz, hogy tudjunk mit kezdeni azzal, amit megkaptunk. Ezek ugyanis sokszor az életünk megváltoztatásával járnak együtt, főleg, ha tanulásról, egy új állásról, költözésről, párkapcsolatról és más emberi viszonyok alakulásáról van szó. A kívánságok beteljesülésének nemcsak jó oldala van, a kudarc és a csalódás is megjelenhet, melyekkel szintén tanácsos dolgozni" – hangsúlyozza a pszichológus.
A karácsonyi készülődés közepette, illetve ha olyan környezetben élünk, ahol mások nyomást helyeznek ránk, előfordulhat, hogy a vágyaink, külső és belső motivációink valójában nem a saját szükségleteinket testesítik meg. A szakértő szerint fontos megkülönböztetni a két dolgot, hiszen teljesen más, ha például azért szeretnénk elutazni egy különleges helyre, mert kíváncsiak vagyunk rá és szerepel a bakancslistánkon, vagy azért, mert az adott úti cél éppen felkapott a közösségi médiában. Egy másik gyakori jelenség, amikor a sóvárgás valamilyen kompenzációból vagy megfelelésből születik. Megesik, hogy a sokadik tárgy, ruha vagy kütyü az érzések és nehézségek elfedésére szolgálnak. Ám attól, hogy egyre több táskánk van, és tucatnyi csomagot találunk a fa alatt, még nem biztos, hogy mélyen belül elégedettek leszünk.
