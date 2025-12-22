KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Zénó névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
A karácsony szelleme élete kel anya és lány között

Mítosz vagy valóság: a karácsony szelleme valóban létezik? Meg fog lepni a válasz

lélek
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 22. 16:15
karácsonyünnep
Elveszni egy karácsonyi vásári forgatagban, mélyen beszippantani az illatokat, időzni a fények játékán, ünnepivé varázsolni az otthonunkat, forró italokat kortyolgatni esténként a meleg takaró alatt. Ezek a tevékenységek mélyítik az ünnep érzését a lelkünkben, és elősegítik a csoda megélését az elménkben, ezáltal pedig megszületik a karácsony szelleme.
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Ahogy telnek az adventi hetek, más-más ütemben, de mindannyian áthangolódunk, talán egy kicsit más állapotba is kerülünk. A karácsonyi hangulat nemcsak az otthonainkba, de a lelkünkbe is beköltözik, különleges ünnepi érzések járnak át minket, ami egyszerre boldogság, elégedettség, csoda és vágyakozás. Mindez, vagyis a karácsony szelleme a tudományos kutatások szerint nemcsak a szívünkben lakozik.

A karácsony szelleme anya és kislánya között
Így születik meg a karácsony szelleme!
Fotó: Shutterstock 
  • Még a tudomány is alátámasztja a karácsony szellemének létezését.
  • Az ünnepi időszakban alapvetően nyitottabbak, megértőbbek és kedvesebbek vagyunk.
  • Az adventi készülődés idején feldíszített otthon pozitívan hat a hangulatunkra és kellemes nosztalgiát ébreszthet bennünk.

Karácsony szelleme: a tudósok magyarázták meg

A karácsony szellemét, ami főként az ünnepre való hangolódást és bensőséges lelkiállapotot takarja, gyerekkorunk óta ismerjük. Mindennek megteremtéséhez olyan ismerős dolgok járulnak hozzá, mint a karácsonnyal kapcsolatos érzelmi élmények, a kulturális és gasztronómiai szokások, a környezet, az ünnepvárás módja, az ajándékok miatti izgatottság, a finom és illatos ételek, a szeretetteljes közös pillanatok. Nem is meglepő, hogy a kutatások azt találták, a felsoroltak, valamint az ünnephez kapcsolódó gondolatok, az érzékszerveinket érő hatások, de már a szimbólumok is agyi aktivitást indítanak be. Ez az, ami által létrejön a karácsony szelleme.

Karácsony szelleme a közösségben

Ez a különleges érzés társaságban is jelen van, sőt, gyakran éppen a környezetünk, vagyis a családi, baráti, munkahelyi vagy egyéb szociális közeg hatására mozdul meg bennünk az a bizonyos plusz. Ilyenkor és az ünnepi varázsnak köszönhetően intenzívebbé válhatnak az emberi interakciók: alapvetően nyitottabbak, megértőbbek, kedvesebbek vagyunk, és akár azokkal is könnyebben kapcsolódunk, akikkel a hétköznapokban nem szoros a viszonyunk. Az efféle pozitív élmények nagy mértékben hozzájárulnak a karácsonnyal kapcsolatos boldogságérzetünk megéléséhez, ezzel pedig a karácsony szellemének megszületéséhez és fenntartásához.

A karácsony szelleme jelen van a családi körben
A karácsony szelleme jelen lehet a családi, a baráti és a munkahelyi közegben is.
Fotó: Shutterstock 

Megérkezik, ha időt szánunk rá

Felmérések számoltak be arról is, hogy azok, akik az adventi készülődés idején feldíszítik az otthonukat, örömtelibb hangulatba kerülnek, szemben azokkal, akik egyáltalán nem, vagy csak az utolsó pillanatban dekorálnak. Pedig a környezetünk kicsinosítása lenne az első lépés ahhoz, hogy életre keljen bennünk a karácsony szelleme. A dekorálás folyamata ráadásul a legtöbbünket a gyerekkora emlékeztet, ami beindíthat egyfajta kellemes nosztalgiát is. A esemény varázsát természetesen tudományos magyarázatok nélkül is megélhetjük, elég, ha egyszerűen hagyjuk magunkat elmerülni az ünnepi élményben és karácsonyi légkörben.

Az alábbi videóból megtudhatod, hogyan teremts otthon tökéletes karácsonyi hangulatot:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu