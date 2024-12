Karácsonykor nagyon sokan esnek bele abba a hibába, hogy többet esznek a kelleténél, majd meglepődnek, hogy felszaladt néhány kiló. Ilyenkor jön a lelkiismeret-furdalás és az önsanyargatás, és az eszetlen sportolás, ami kellő edzettség nélkül akár súlyos veszélyeket is hordozhat. Ezt a jelenség a bejgli-fitnesz. Ha te is felszedtél néhány kilót és azon gondolkodsz, egy jókora futással formába hozod magad a szilveszteri bulira, gyorsan felejtsd el. Ha már beleestél abba a hibába, hogy az ünnepek alatt túletted magad, most ne kövess el újabb hibát és most az egyszer hallgass a szakemberekre.

A bejgli-fitnesz veszélyei

Karácsony után sok új arc jelenik meg az edzőtermekben, de vajon jó ötlet ez? A Bors, Kovács Erika személyi edzőt, korábbi fitnesz magyar bajnokot kérdezte a bejgli-fitnesz jelenségről. A szakember szerint, ha azt gondolod, hogy egy nap alatt egy hosszú 2-3 órás kardió edzéssel, vagy egy felturbózott súlyzós edzéssel fogod leadni az ünnepek alatt felszedett plusz kilókat, rossz úton jársz, arról nem is beszélve, hogy akár súlyos sérüléseket is szerezhetsz.

- A legfontosabb, hogy mihamarabb térj vissza a napi rutinodhoz és kialakítsd az egyensúlyt

– kezdi lapunknak Erika, aki szerint ehhez elengedhetetlen az egészséges táplálkozás, a megfelelő mennyiségű folyadékbevitel, a pihenés és bizony a stresszmentes életmód. Ha belekezdenél a sportba, a legfőbb szabály az, hogy kövesd a fokozatosság elvét.

Karácsony után nem jó ötlet azonnal nagy terheléssel edzeni. Kezdj kisebb súlyokkal, távokkal és fokozatosan növeld a terhelést, hogy elkerüld a sérüléseket

– magyarázza a fitneszben Európa bajnok 4. helyezett Erika, aki szerint a gyors fogyás hosszú távon nem fenntartható.

A magyar bajnok fitneszversenyző szerint törekedni kell arra, hogy heti 0,5,-1 kg-ot fogyj, hogy a test ne szenvedjen el túlzott stresszt.

Segíteni fog, ha megteremted az egészséges életmód keretein belül a harmóniát a testmozgás, a táplálkozás, a pihenés és a mentális jólét között

– világít rá a személyi edző, aki azt is kiemeli, ha teljesen kezdő vagy és még néhány karácsonyi plusz kilót is sikerült felszedned, semmiképp ne kezdj önálló akcióba, inkább keress fel szakképzett személyi edzőt, aki teljes körű szakmai támogatással tud neked segíteni abban, hogy elérd a célod.