Gyász ünnepek alatt: így beszélgess a gyerekeddel a halálról

A gyerekek gyászreakciója eltér a felnőttekétől, ezért jó, ha felismerjük a jeleket szülőként is.

A kérdéseikre adott egyszerű, életkorukhoz illő válaszok oldják a félelmet és csökkentik a bizonytalanságot.

Ha a gyász hetekig-hónapokig nem enyhül, vagy már a mindennapi tevékenységekben is akadályozza a gyermeket, érdemes szakember segítségét kérni.

A karácsony hagyományosan az összetartozásról és a meghittségről szól, ám akik elvesztették egy szerettüket, azokban ilyenkor felerősödik a hiány érzése. A gyerekek különösen érzékenyen reagálnak erre: megérzik a feszültséget, a kimondatlan fájdalmat, ám sok esetben nem értik pontosan, hogy mi zajlik körülöttük. A gyász gyerekeknél nemcsak szomorúságban vagy könnyekben nyilvánul meg; sokszor viselkedésbeli változások jelzik, hogy valami mélyen megérintette őket. Miközben mi, felnőttek mindent megtennénk azért, hogy megvédjük őket ettől a fájdalomtól, valójában az segít a legtöbbet, ha szeretetteljes, biztonságos térben lehetőségük van kérdezni, elmondani, amit nem értenek, és megpróbálni kibeszélni az érzéseiket.

Ruppert Petra gyászfeldolgozás módszer specialistát kérdeztük arról, hogyan működik a gyászfeldolgozás gyerekeknél.

Hogyan jelenik meg a gyász gyerekeknél, és mit tehet a szülő?

Ruppert Petra gyászfeldolgozás módszer specialistával arról beszélgettünk, hogyan lehet jól megközelíteni ezt a nehéz témát, milyen apró jelek mutatják, hogy egy gyereket foglalkoztat a veszteség, és miként adhatunk neki kapaszkodókat az ünnepek alatt is.

Az ünnepi időszak különösen megterhelő a gyászoló családoknak, ezt hogyan élik meg a gyerekek?

Mi felnőttek szeretnénk megvédeni a gyerekünket a gyász terhétől. Úgy gondoljuk, túl ártatlanok és törékenyek ahhoz, hogy halált lássanak, veszteséget átéljenek. Valójában azonban a halál az élet természetes része, amit lehetetlen elkerülni. Ezért nem megvédeni kell a gyerekeket, hanem segíteni nekik, hogy életkoruknak és értelmi szintjüknek megfelelően megértsék és megbirkózhassanak a veszteséggel, saját vagy családjuk gyászával.

Miben más a gyerek gyásza, mint a felnőtteké, és milyen jelekből láthatjuk, hogy foglalkoztatja vagy megérinti őket a veszteség?