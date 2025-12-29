30 évvel idősebb pasik tetszenek? Nem biztos, hogy apakomplexusod van, de ezt jó, ha tudod

Napjainkban virágkorát éli a konyhapszichológia és -filozófia. Egyik jeles példája ennek, hogy túl hamar ráhúzunk az emberekre megbélyegző kifejezéseket, vagy legalábbis komoly állításokat teszünk róluk: biztosan ADHD-s, borderline-os, depressziós, függő, esetleg apakomplexusa van. Észre sem vesszük, hogy ezeket a súlyos mentális vagy pszichés, fizikai tüneteket is produkáló betegségeket, zavarokat mennyire komolyanvehetetlenné tesszük a kifejezések hanyag dobálózásával. Cikkünkben most azt vizsgáljuk meg közelebbről, hogy mi számít a szakirodalom szerint hivatalosan is apakomplexusnak, és mi nem!

30 évvel idősebb pasik tetszenek? Nem biztos, hogy apakomplexusod van.

Mi az apakomplexus valójában?

Az „apakomplexus” – szaknyelven mondva „apa-figura iránti tudattalan kötődés” – egy pszichológiai jelenség/fogalom, amikor valaki tudat alatt olyan párt választ, aki az apjához hasonló viselkedést, szerepet vagy dinamizmust testesít meg. Ez kialakulhat elhanyagolásból, túlféltésből vagy akár abból is, ha az apakép sosem volt igazán stabil az életünkben. A komplexus kifejezés itt nem egy betegségre utal, hanem egyfajta lelki mintázatra, amely befolyásolhatja a személyiségfejlődést és a későbbi párkapcsolatokat.

Ugyanakkor az idősebb férfiak iránti vonzalom nem jelenti automatikusan azt, hogy valakinek apakomplexusa van.

Lehet, hogy egyszerűen csak tudod, mit akarsz

Sokan a tapasztalatot, az érzelmi érettséget, a stabilitást és a nyugalmat keresik egy kapcsolatban. Ezek az értékek gyakrabban jelennek meg idősebb férfiaknál – nem azért, mert „apafigurák”, hanem mert már túl vannak a játszmákon, tudják, hogyan kell bánni egy nővel, és sokkal magabiztosabbak. Ez nem trauma – ez tudatos választás lehet, főleg, ha valaki már megjárta a maga fiatal, éretlen kapcsolatait.

Pszichológusok szerint a motiváció a kulcs

A valódi kérdés nem az, hogy hány év a korkülönbség, hanem hogy miért vonzódsz valakihez. Ha biztonságot, támogatást keresel, amit gyerekkorodban nem kaptál meg, az valóban utalhat lelki pótlásra. Ha viszont egyenrangú, kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolatban vagytok, akkor nem kell mindent mély pszichés problémaként értelmezni.