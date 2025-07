„37 éve taxizom, de ilyen káoszt még ebben a városban nem láttam” – Budapest a káosz fővárosa lett, a taxisok is megszólaltak a gigadugókról

Hiába a nyári szünet, gigadugók bénítják meg a fővárost Fotó: Markovics Gábor / Metropol

Varga Andor taxisofőr is kifejtette a véleményét. Szerinte régebben nem volt ilyen, de most már simán kialakulnak komoly dugók a hétvégén is. A kialakult helyzet mindenkinek kényelmetlen: a sofőrök kevesebb utast tudnak szállítani, és az utas is többet fizet, hiszen a taxióra a dugóban is ketyeg. Sőt, van amikor egyszerűen nem lehet megközelíteni a címet, mert annyi idő lenne odajutni, hogy azt senki nem várja ki.

Nikolett hozzátette azt is, hogy minden taxisofőr azt várta, hogy a nyár turistákkal lesz tele és mivel nincs iskola, fognak tudni rendesen haladni. Ezzel szemben azt veszik észre, hogy az esti órákban sem gördülékeny már a közlekedés. Szerinte a tavalyi nyár jó volt a közlekedés szempontjából, de az idei fényévekre marad tőle. A problémát ő abban látja, hogy minden építkezést egyszerre kezdtek el csinálni és nem lehet őket semerről kikerülni. Az építkezések ugyanis az eddig jól bejáratott kerülőutakat is megbénítják.

Nikolett szerint háromszorosával nőtt meg a menetidő, de van amikor többel is. Ami régebben 5 perc volt, az most már 40.

Még a külföldi turisták is ki vannak borulva

Mostanában már az Üllői út felé tartva majdnem Vecsésnél áll a sor vége, amiért egy sávba kell mindenkinek besorolnia.