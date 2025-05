Görög Zita megdöbbentő vallomást tett, évekig egy nős ember szeretője volt

A háromgyerekes sztáranyuka ma már kiegyensúlyozott házasságban él második férjével, de hosszú és néha bizony fájdalmas volt az út idáig. Görög Zita 3 évig volt korábban a Megasztár műsorvezetője, akkor szeretett bele Seres Attila koreográfusba. Hatalmas szerelem volt az övék, de a férfi nős volt, az érzelmek legyőzték a lelkiismeret-furdalást, a modell a szeretője lett.

Görög Zita férje, Laczkó Zsolt már a második férje Fotó: MW archív

Görög Zita titkos szeretői viszonyáról rántotta le a leplet

A modell azt mondja, ma már másképp csinálná, nem vállalná a megalázó szeretői szerepet. Görög Zita Kadarkai Endre Nőszintén podcast műsorában vallott arról, hogy hiába szégyellte, amit tett és hiába szakítottak a koreográfussal százszor, az érzelmek mindig legyőzték őket.

Igen. Attila nős volt, amikor mi megismerkedtünk, a Megasztárnak volt a koreográfusa. Ott szerettünk egymásba. Nem tudsz ellene mit tenni. A szerelem az egy nagyon nagy erő szerintem. Megpróbáltuk, százmilliószor szakítottunk, ő a felesége mellett döntött, én pedig úgy döntöttem, hogy nem szeretnék egy másik nőt megbántani, megalázni, saját magamat ilyen kiszolgáltatott helyzetbe hozni.

A háromgyermekes sztáranyuka azt is bevallotta, hogy egészen Kanadáig menekült a helyzet elől, de ez sem változtatott erős érzéseiken. Mai, érett fejjel már nem hozná magát ennyire kiszolgáltatott helyzetbe. Szerinte ugyanis hiába hagyta el érte feleségét Seres Attila, ez a helyzet rányomta a bélyegét kapcsolatukra.

„Akkor forgattam az Underworld 2-t Vancouverben, és úgy döntöttem, hogy kint maradok. Kint is maradtam jó pár hónapig, és egyszerűen még akkor is azt éreztük, hogy ez egymás nélkül nekünk nem fog menni. Van, ami szerintem előre el van rendelve, és ez is egy ilyen szerelem és ilyen kapcsolat volt. Akkor is, ha nem tartott örökké…