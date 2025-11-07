Így segít a képzelet a rákbetegeknek

A rák diagnózisa szinte minden beteget sokként ér. A legtöbben egy végeláthatatlan rémálomnak élik meg, tele érzelmi hullámzással. Elsőként sokan tagadásba burkolóznak, majd eluralkodik rajtuk a félelem, a harag és a bizonytalanság. Jóformán a gyász különböző szakaszain mennek át, hiszen a gyógyulási lehetőségeik ellenére önmagukat, az addigi életüket kezdik tudat alatt gyászolni. Az úgynevezett Simonton-tréning azonban nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is képest segíteni a betegeknek.

A Simonton-tréning relaxációs technikákon keresztül, valamint a közösség erejével is segít.

Fotó: Miljan Zivkovic / Shutterstock

A rákbetegek helyzetét – ideértve a betegség tényének feldolgozását – gyakran bonyolítja, hogy sokszor nem is érzik magukat betegnek addig, amíg el nem kezdődnek a kezeléseik. Paradox módon a kemoterápia vagy a sugárkezelés mellékhatásai teszik kézzelfoghatóvá a diagnózist. Ilyenkor sokan elbizonytalanodnak, és a kezelést inkább méregnek vélik, nem pedig gyógyító lehetőségnek. A gyógyulási esélyeiket tovább ronthatja a depresszió, a reménytelenség és a magány, miközben a pozitív szemlélet, az erős jövőkép és a közösséghez tartozás erőt adhatnak. Habár egy ilyen helyzetben nehéz fényt keresni az alagútban, az úgynevezett Simonton-módszer pontosan ebben ad segítséget: megtanítja, hogyan lehet a belső erőforrásokat mozgósítani a nehéz időkben.

Egy házaspár, amely másképp látta a világot

Az amerikai Carl Simonton onkológus és felesége, Stephanie Simonton pszichológus a hetvenes években figyeltek fel arra, hogy két, azonos diagnózissal élő ember állapota nagyon eltérhet. Egyesek megerősödtek és gyógyultak, míg mások gyorsan leépültek. Arra jutottak, hogy a lelki tényezőknek legalább akkora szerepe van a gyógyulásban, mint a testi adottságoknak és fizikai kezeléseknek. A megfigyeléseik alapján született meg a Simonton-tréning, amely azóta világszerte ismertté vált, és ma már Magyarországon is elérhető.

Mi történik a Simonton-tréningen?

A Simonton-tréning csoportos formában működik, felépített tematika mentén. Tartalmaz:

relaxációt;

önismereti gyakorlatokat;

stresszkezelést;

jövőkép állítást.

Nem helyettesíti a kezeléseket, de megerősíti a betegek lelki állapotát, és így felerősíti a gyógyítás pozitív hatásait. Az egyik legismertebb gyakorlata a gyógyító képzelet. A résztvevők ellazult állapotban elképzelik, ahogy az immunrendszerük felveszi a harcot a kóros sejtekkel, vagy ahogyan ők maguk újra egészségesen, boldogan élnek. Ez nem csoda és nem mágia, hanem ugyanaz a mechanizmus, amely miatt egy megható film könnyeket csal a szemünkbe, vagy egy stresszes gondolat gyomorgörcsöt okoz.