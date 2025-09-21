,,Fogalmam sem volt róla, hogy viszkető bőröm halálos betegség jele”

Nagyjából egy évig viszketett egy brit lány bőre, de annyira, hogy már vérzett is a sok vakarástól. Annak ellenére, hogy aludni sem tudott sokszor, nem hitte, hogy ez halálos betegség jele lehet.

Halálos betegség támadta meg Fotó: Forrás: Freepik.com

Halálos betegség támadta meg szervezetét

Viszketése mellett sokat fogyott és éjszaka izzadt, mintha influenzás lenne. Csak akkor gondolt komolyabb problémára, amikor egy csomót fedezett fel nyakán.

Gyakran nem tudtam teljesen levegőt venni

- idézi szavait a metro.co.uk. 2018 szeptemberében megkapta a borzalmas hírt. Az orvos közölte vele, hogy rákos betegsége van.

Világos volt, hogy az idő nem nekünk dolgozik.

- árulja el gondolatait Georgie Swallow, a lány, aki megkapta a szörnyű diagnózist.

Georgie-nak 4-es stádiumú Hodgkin-limfómája volt a nyakban, a tüdőben, a mellkasban és a rekeszizom alatt. Ha csak egy héttel később ment volna orvoshoz, már nem tudtak volna semmit tenni érte.

24 órával később elkezdődött a kemoterápia Londonban, amely fél évig tartott és ezalatt az idő alatt Georgie próbált pozitív maradni. Adományokat gyűjtött, kemoterápiás bulikat szervezett és próbált pozitív maradni.

2019-ben már biztos volt a kezelés sikerességében, de az orvos ekkor közölte velük, hogy Georgie rákja visszatért. Éppen egy vacsorához készülődtek szeretteivel, de nem mondták le a foglalásukat, mert Georgie szerint az életet élvezni kell és nem akarta, hogy ez határozza meg a kedvét.

Ekkor más őssejt-transzplantációra volt szüksége, amely a beteg sejteket egészségesekkel pótolja. Ezt a kezelést már sokkal rosszabbul viselte, nem ment ki utcára sem egészségügyi állapota miatt. Szülei rendkívül nehezen viselték, hiszen nem tudták, lányuk vajon túléli-e. Három hónappal később kimutatták, hogy a rák visszaúzódott. Ennek áraként 0,1% esélye lett a gyermekvállalásra, de életben marad.

Majd később eljött az idő, amikor elkezdte gyászolni sosem született gyermekét. 29 évesen menopauzája lett.

Éjszakai izzadástól, ízületi fájdalmaktól és agyködtől is szenvedtem.

Most, 32 évesen egyedül kell átvészelnie állapotát, mivel egyik ismerőse sem tudja igazán átérezni helyzetét. Visszatért munkahelyére, majd ott is hagyta, hogy a közösségi média erejével másokkal is tudassa állapotát. Később saját vállalkozásként egy utazási irodát alapított, amely kalandos útra viszi a nőket. „A rákos megbetegedés miatt az idő értékesnek tűnik, és most a lehető legtöbbet akarom tenni” - mondja Georgie, aki tavaly ünnepelte öt éve tartó rákmentességét.