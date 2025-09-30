30 éve csapott le a pszichopata gyilkos a hét főbűn alapján: világsiker lett belőle

30 évvel ezelőtt mutatták be minden idők legsokkolóbb krimijét. A Hetedik már a saját idejében is hatalmas siker volt, de a Brad Pitt, Morgan Freeman és Kevin Spacey főszereplésével készült film az elmúlt három évtizedben kultfilm lett.
1. Mielőtt Brad Pittet és Morgan Freemant szerződtették volna a két nyomozó főszerepeire, Denzel Washington és Al Pacino számítottak az első számú választásnak. Washington azért mondta vissza a lehetőséget, mert túl sötétnek találta a történetet, Al Pacino pedig már elköteleződött egy másik produkcióhoz. A kész filmet látva mindkét sztár megbánta a döntését.
2. A történetet a gyártó New Line Cinema is kissé túl sötétnek találta, különösen a híredt vége jelenetet. Ezért a producerek írattak egy alternatív befejezést is a forgatókönyvhöz, de az addigra már leszerződött Brad Pitt, Morgan Freeman és David Fincher rendező egyöntetűen jelentették ki, hogy távoznak a produkciótól, ha nem marad az eredeti vég.
3. Brad Pitt súlyosan megsérült az utcai üldözéses jelenetben, miután megcsúszott az esőben és a keze áttörte egy kocsi szélvédőjét. Meg is kellett operálni, és a sérülését beleírták a forgatókönyvbe, hogy a kezén kötéssel folytatni tudja a felvételeket.
4. A sorozatgyilkost játszó Kevin Spacey nevét nem hozták előzetesen nyilvánosságra, sőt a film elején sem írják ki a szereplők között, hogy annál nagyobb legyen a nézők meglepetése a felbukkanásakor.
5. Más módon viszont nagyon is szerepel a film főcímében, hiszen az általa játszott John Doe módszerét mutatják közeliben, ahogyan borotvapengével levágja a bőrt az ujjairól, így tüntetve el az ujjlenyomatait.
6. Kevin Spacey és David Fincher a forgatás előtt hosszan tanakodott, hogy John Doe-nak miként kéne kinéznie, és Spacey dobta a kopaszra borotvált fej ötletét. Fincher csak annyit mondott erre: „Ha te megcsinálod, én is megcsinálom.”, így aztán mindketten kopaszon csinálták végig a forgatást.
7. A film látványvilágát illetően David Fincher azt az irányelvet adta ki, hogy legyen ez egy fekete-fehér film, színesben forgatva. Többek között emiatt is esik az eső az egész filmben, egészen a fináléig.
8. A restség bűnéhez kapcsolódó gyilkosság áldozatának eljátszásához extrém sovány színészre volt szüksége a produkciónak. A 43,5 kilós Michael Reid MacKayt szerződtették, akinek a meghallgatás után Fincher viccesen megjegyezte, hogy a forgatásig azért még fogyhatna egy kicsit. A legnagyobb megdöbbenésére a színész meg is tette, és kevesebb mint 41 kilósan jelent meg.
9. Az őrült sorozatgyilkos John Doe kézzel teleírt több száz naplóját mind egyenként legyártották a kellékesek a forgatás kedvéért. Két hónapnyi munkába és sokezer dollárnyi költségbe került, hogy a színészek bármelyik könyvet levehették a polcról és kinyithatták Doe filmbeli lakásában.
10. A Brad Pitt és Gwyneth Paltrow által játszott házaspár a történet szerint a magasvasút mellett lakik, aminek elhaladásakor minden rezeg és csörömpöl a lakásukban. Ezt a stáb úgy oldotta meg, hogy egy mozgatható alapra építették fel a díszletlakást, és a forgatásra kilátogató vendégeket mindig megtréfálták azzal, hogy „földrengést” idéztek elő nekik.
11. Noha minden idők egyik legfélelmetesebb, legkegyetlenebb filmes sorozatgyilkosa szerepel a Hetedikben, az egyetlen látható emberölést egy rendőr követi el benne.
12. A film végén a stáblista nem a szokásos módon alulról felfelé, hanem ellenkezőleg, felülről lefelé gördül.
13. A Hetedik díszbemutatóját 1995. szeptember 19-én tartották az Amerikai Filmakadémia Beverly Hills-i épületében. Az amerikai mozik szeptember 22-én tűzték a műsorukra, míg a magyar nézők elé 1996. november 7-én jutott el.
14. Noha minden idők egyik legkiemelkedőbb bűnfilmjének tartják, és óriási hatást gyakorolt számtalan későbbi filmre és sorozatra, a Hetediket mindössze egyetlen Oscar-díjra jelölték a vágásért. Azt se kapta meg.
15. A New Line Cinema a 2000-es évek elején fontolgatott egy Nyolcadik című folytatást a filmhez, még forgatókönyvet is írattak hozzá, de az eredeti alkotók közül mindenki nagyon határozottan elzárkózott az ötlettől. A forgatókönyvből így végül egy önálló film lett Gyilkos ösztön címmel, és jó nagyot bukott.
