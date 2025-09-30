30 éve csapott le a pszichopata gyilkos a hét főbűn alapján: világsiker lett belőle

30 évvel ezelőtt mutatták be minden idők legsokkolóbb krimijét. A Hetedik már a saját idejében is hatalmas siker volt, de a Brad Pitt, Morgan Freeman és Kevin Spacey főszereplésével készült film az elmúlt három évtizedben kultfilm lett.

A Hetedik túl sötét lett a producerek szerint, a színészek kitartottak mellette

15 érdekesség a Hetedik című filmről

1. Mielőtt Brad Pittet és Morgan Freemant szerződtették volna a két nyomozó főszerepeire, Denzel Washington és Al Pacino számítottak az első számú választásnak. Washington azért mondta vissza a lehetőséget, mert túl sötétnek találta a történetet, Al Pacino pedig már elköteleződött egy másik produkcióhoz. A kész filmet látva mindkét sztár megbánta a döntését.

2. A történetet a gyártó New Line Cinema is kissé túl sötétnek találta, különösen a híredt vége jelenetet. Ezért a producerek írattak egy alternatív befejezést is a forgatókönyvhöz, de az addigra már leszerződött Brad Pitt, Morgan Freeman és David Fincher rendező egyöntetűen jelentették ki, hogy távoznak a produkciótól, ha nem marad az eredeti vég.

Brad Pitt súlyosan megsérült a forgatáson

3. Brad Pitt súlyosan megsérült az utcai üldözéses jelenetben, miután megcsúszott az esőben és a keze áttörte egy kocsi szélvédőjét. Meg is kellett operálni, és a sérülését beleírták a forgatókönyvbe, hogy a kezén kötéssel folytatni tudja a felvételeket.

4. A sorozatgyilkost játszó Kevin Spacey nevét nem hozták előzetesen nyilvánosságra, sőt a film elején sem írják ki a szereplők között, hogy annál nagyobb legyen a nézők meglepetése a felbukkanásakor.

5. Más módon viszont nagyon is szerepel a film főcímében, hiszen az általa játszott John Doe módszerét mutatják közeliben, ahogyan borotvapengével levágja a bőrt az ujjairól, így tüntetve el az ujjlenyomatait.

Kevin Spacey szerepeltetését a premierig titkolták

6. Kevin Spacey és David Fincher a forgatás előtt hosszan tanakodott, hogy John Doe-nak miként kéne kinéznie, és Spacey dobta a kopaszra borotvált fej ötletét. Fincher csak annyit mondott erre: „Ha te megcsinálod, én is megcsinálom.”, így aztán mindketten kopaszon csinálták végig a forgatást.

7. A film látványvilágát illetően David Fincher azt az irányelvet adta ki, hogy legyen ez egy fekete-fehér film, színesben forgatva. Többek között emiatt is esik az eső az egész filmben, egészen a fináléig.