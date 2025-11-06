Partnered szeret vagy inkább birtokol? 5 romantikus gesztus, ami intő jel lehet a kapcsolatban

A szerelem könnyen elvakíthat minket, különösen, ha sokat voltunk egyedül és tűkön ülve vártuk, hogy végre betoppanjon az életünkbe az igazi. Mivel ilyenkor a rózsaszín ködön át szemléljük a világot, nehéz tisztán látni. Ezért most 5 olyan intő gesztust gyűjtöttünk össze, amivel érdemes vigyázni, ha a partnered rendszeresen beveti. Lássuk is, melyek ezek!

Partnered vajon előszeretettel használja őket?

Fotó: AYO Production / Shutterstock

Partner, aki elől menekülj: romantikus gesztusok, amik nem olyan kedvesek, mint amilyennek látszanak

Claire Rénier randizási szakértő 5 olyan gesztust árult el a Mirrornak, amelyek lehet, hogy először levesznek a lábadról, azonban, ha gyakorivá válnak, vigyáznod kell velük, mivel önértékelési problémát és kontrollmániát rejthetnek.

A szóvivő, aki mindent megválaszol helyetted

Képzeld el, hogy családi ünnepség en vagytok, amelyen szóba elegyedtek a rokonokkal, de ő mindig válaszol helyetted. Esetleg előfordult már, hogy a megkérdezésed nélkül rendelt neked italt vagy vacsorát?

Először rendkívül gálánsnak tűnhet ez a gesztus, azonban gátolhatja a döntésekbe való beleszólásodat

– magyarázta a szakértő, aki szerint fontos, hogy legyen saját véleményed. Amennyiben ez gyakran előfordul, azt jelezheti, hogy partnered irányítani akar a határaid tiszteletben tartása nélkül.

A védelmező, aki mindig a nyomodban van

Partnered folyamatosan aggódik miattad és a telefonján követi, hogy merre jársz? Esetleg nem tántorít mellőled még akkor sem, amikor egy baráti eseményen vesztek részt? Bár eleinte biztosan jól esik, hogy ennyire "félt" téged, ez viszont könnyedén átcsaphat kontrollmániába és a függetlenséged elvesztésébe.

Ha partnered egy szerelmi bombázást alkalmaz, nagyon vigyázz!

Fotó: Harbucks / Shutterstock

Az ellenőrző, akinek látnia kell az üzeneteidet

Ha partnered felajánlja, hogy segít megírni egy rizikós üzenetet az egyik barátodnak, az még jól is jöhet, hiszen több szemszögből vizsgáltok egy konfliktushelyzetet. Amennyiben viszont folyamatosan segíteni szeretne az üzenetek megírásában, nagyon tolakodóvá válhat. Párodnak ugyanis tiszteletben kellene tartania a személyes szférádat, hiszen fő a bizalom.

Szerelmi bombázó, aki már korán tolakodóvá válik

A szakértő szerint ez egy olyan személy, aki túl intenzíven és túl korán fektet bele a kapcsolatba, virágokkal, akár közös utazásokkal és mindenféle meglepetéssel halmoz el. Ha te is úgy érzed, hogy partnered átesett a ló túloldalára, akkor vigyázz vele. A gesztus ugyanis nem feltétlen jelent őrült rajongást, hanem sokkal inkább manipulációt. Ezzel a másik célja nem az, hogy boldoggá tegyen téged, hanem a kontrollálásod.

A meglepetések megszállottja, akinek mindig elő kell rukkolnia valamivel

Ez a személy az, aki nem bírja ki, hogy ne tervezzen meg mindent lépésről lépésre. Eleinte valószínűleg eszméletlenül romantikusnak tűnik, viszont idővel észreveheted, hogy az igényid háttérbe szorulnak. Amennyiben nyitottan fogadja a te ötleteidet is, nem jelent rosszat.