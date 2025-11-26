Kitálalt a népszerű jós: baljós, ha karácsonyfát állítunk fel eddig a dátumig

Minden évben felmerül a kérdés, hogy mikor érdemes felállítani a karácsonyfát, illetve feldíszíteni a lakást. Míg egyesek szeretnek hetekkel karácsony előtt ünnepi hangulatba kerülni, mások az advent beköszöntét várják, vagy éppen az utolsó pillanatra hagyják a díszítést. Most egy jós is megszólalt az ügyben és elárulta, mikor okoz balszerencsét a karácsonyfa felállítása!

Baljós, ha karácsonyfát túl korán állítjuk fel Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Balszerencsét okoz, ha a karácsonyfát korán állítjuk fel

De csak abban az esetben, ha túl korán állítjuk fel. Inbaal Honigman szerint balszerencsét okoz, ha korábban állítunk fát, ezért arra kéri az embereket, hogy várják meg a pontos dátumot.

Az asztrológus arra figyelmeztette az embereket, hogy ne állítsák fel a karácsonyfájukat november 30. előtt. Mindez a Merkúr retrográd mozgásával kapcsolatos, amely november 29-én ér véget.

A Merkúr retrogád egy olyan asztrológiai kifejezés, amely arra az időszakra utal, amikor a Merkúr bolygó a Földről figyelve látszólag hátrafele mozog a pályáján, de ez egy optikai csalódás. A Merkúr valójában nem mozog visszafele, de a Föld és a Merkúr pályájukon elfoglalt relatív helyzete és sebessége miatt úgy tűnik, mintha a Merkúr nyugat felé haladna a megszokott kelet helyett.

Az asztrológiában a Merkúr a kommunikációval, utazással, technológiával és információval van összefüggésben. Mikor a Merkúr retrogád mozgásban van az asztrológusok úgy vélik, hogy hajlamosabbak ezek a területek a zavarodottságra, késésekre és balesetekre. Emiatt a karácsonyi készülődés elkezdése ebben az időszakban tiltólistás lehet, mert megzavarhatja az egész ünnepi időszakot.

Még is mikor lehet karácsonyfát állítani?

Megoszlanak a vélemények ebben a témában. Sokan az advent elején kezdik meg a díszítést, ami a karácsony előtti negyedik vasárnap. A díszek lebontásához pedig a január ötödike a legmegfelelőbb dátum. Ez azért van, mert egyes kultúrákban balszerencsét hoz, ha a díszeket vízkereszt után fent hagyják.

„Asztrológiai szempontból 2025-ben az egyik legfontosabb dolog az lesz, hogy elkerüljük a november 29-én véget érő Merkúr retrográd mozgását. A Merkúr retrográd mozgása zűrzavar előjele lehet, ezért a legjobb, ha a díszítéssel megvárjuk, amíg véget ér” - idézi a Daily Star az asztrológust.