Orbán Viktor bejelentette: már csak 30-at kell aludni

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, vasárnap kivágták, majd a Honvédség egy 40 tonnás járművel a budapesti Kossuth térre szállította az Ország Karácsonyfáját. A hagyományokhoz hűen a Parlament előtt állították fel hétfő délelőtt, és hamarosan pompás díszítést is kap. A hírt nemrég Orbán Viktor is megerősítette.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Ezt írta Orbán Viktor

Megérkezett az Ország Karácsonyfája!

- jelentette be a miniszterelnök, egy fotó kíséretében, amelyen azt is jelezte: már csak 30-at kell aludni az ünnepekig.