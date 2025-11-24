Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Emma névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor bejelentette: már csak 30-at kell aludni

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 24. 21:02
karácsonyország karácsonyfája
Hamarosan itt a karácsony. Orbán Viktor a közösségi oldalán megerősítette, megérkezett az Ország Karácsonyfája.
Bors
A szerző cikkei

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, vasárnap kivágták, majd a Honvédség egy 40 tonnás járművel a budapesti Kossuth térre szállította az Ország Karácsonyfáját. A hagyományokhoz hűen a Parlament előtt állították fel hétfő délelőtt, és hamarosan pompás díszítést is kap. A hírt nemrég Orbán Viktor is megerősítette.

ORBÁN Viktor
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Ezt írta Orbán Viktor

Megérkezett az Ország Karácsonyfája!

- jelentette be a miniszterelnök, egy fotó kíséretében, amelyen azt is jelezte: már csak 30-at kell aludni az ünnepekig.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu