Az együttlétről beszélni fontos anyuka és lánya között.

Így kellene beszélni a gyerekkel az intim együttlétről – szakértő válaszol

szex
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 28. 20:15
együttlétszülőségszexuális nevelésintimitás
Érdekes, de ez az egyszerű módszer a legjobb megoldás a pszichológus szerint. Pedig az együttlétről beszélni nem a legkönnyedebb feladat.
Ripszám Boglárka
Elengedhetetlen az együttlétről beszélni a gyerekekkel. Sok módot, tanmesét, metaforát és objektívebb megközelítést is hallhatunk arról, hogyan is érdemes nekiállni ennek a kényes témának. A pszichológus szerint azonban, van egy módszer, ami minden szülőnek alkalmaznia kéne.

Együttlétről beszélni ezért fontos szülő és gyerek.
Családterapeuta árulta el: így kell az együttlétről beszélni a gyerekeddel.
Fotó: New Africa /  Shutterstock 

Egy apró, de annál hatásosabb szokás bevezetésével lehet tökéletesen edukálni a gyereket az intim együttlét fogalmáról úgy, hogy neki és neked is komfortos, de célravezető legyen!

Így kell egy gyerekkel az intim együttlétről beszélni

A módszer egyszerűbb, mint gondolnád. A lényege annyi, hogy heti egyszer előveszel egy újságcikket, könyvet, ami valamilyen módokon kapcsolódik az emberi szexualitás témaköréhez. Hogy hogyan, az szinte teljesen mindegy: lehet egy filmkritika, egy tanácsadói rovat levele, tényleg bármi. Ha ez a gyerek látóterébe kerül, valószínű, hogy magától is érdeklődni fog, és természetes beszélgetés indulhat a témában. Ha nem; kérdezd meg nyugodtan te, hogy elolvasta-e, mit gondol róla stb.

Miért jó módszer?

A pszichológusok szerint azt a fontos tényt kellene megragadnunk a szeretkezésről való kommunikációban, hogy nem az döntő tényező, milyen véleményt formálunk és adunk át a gyereknek. Sokkal inkább az, hogy megtanulja; az együttlétről beszélni egy természetes dolog. Természetes része a családi kommunikációnak, hogy kérdéseket tehet fel, véleményt kérhet e téma kapcsán is. Ha a gyerek ezt érzékeli, az elindítja a közös gondolkodást, az érzések megosztását, és így válik egy nyitottabb és érettebb személyiséggé.

Együttlétről beszélni apa és fiú.
Együttlétről beszélni apa és fia között.
Fotó: LightField Studios /  Shutterstock 

Ezért is fontos, hogy ezt a tematikát se kerüljük el. Beszélni kell róla! Nem tabu, nem titok és egyáltalán nem ciki. Ez lesz az a séma, amit otthonról hoz, ami elkíséri őt egészen a felnőtt koráig, ami befolyásolja majd az ő nyitottságát, tudását, önbizalmát. Ez segíti, hogy egy egészséges kapcsolatot tudjon kialakítani a szexualitással.

„Ha ezt hetente egyszer megtennéd, az egy évben 52 alkalom lenne. És ha egy nyolcéves gyerek még 10 évig veled élne, az több mint 500 beszélgetést jelentene a szexualitásról. Szerintem ez egy teljesen más 18 éves lesz, mint az a 18 éves, aki soha nem beszél a szexualitásról.” – írja Steven Ing, házassági és családterapeuta egy Psychology Today cikkében.

A terapeuta szerint, ez a módszer nemcsak a szülő-gyermek kapcsolatokban lehet hatásos és célravezető, hanem a párkapcsolatokban is. Az együttlétről beszélni szükséges a felnőtt felek között is. Segít egy erősebb kötelék, egy erősebb biztonságérzet kialakításában, ha a felek időről, időre beszélnek egymással a szexualitásról.

Mit nyerünk a módszer alkalmazásával?

Ing szerint:

„Ez oda vezet, hogy intelligensebben tudjuk kezelni gyermekeink szexualitását, jövőbeli románcaikat és a hosszú távú élettársaik kiválasztását.”

Ez az apró szokás tehát, nemcsak egy egyszerű csacsogást jelent a gyerekeddel, de hosszú távon jelentősen befolyásolhatja a jövőjét: hozzásegíted egy egészségesebb hozzáálláshoz a kapcsolatok, az intimitás és az önismeret terén.

Mit jelent a szexuális érettség?

