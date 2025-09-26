Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Nem kell mindent tudnia anyának! - 4 dolog, amitől könnyebb lesz a szülőség

gyereknevelés
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 26. 10:05
anyaságanya
Amikor anya lettem, valahogy azt gondoltam, a feladatom az, hogy egy két lábon járó lexikon legyek. Hogy mindenre tudjam a választ, megvédjem a gyerekeimet a kudarcoktól, és mindig egy lépéssel előttük járjak. Aztán jött a „miért?”-korszak, ami porig rombolta ezt az illúziót. És őszintén? Ez volt az egyik legjobb dolog, ami történhetett velünk.

Rájöttem, hogy nem az a dolgom, hogy mindent tudjak. Sokkal fontosabb, hogy megmutassam nekik, hogyan lehet megtalálni a válaszokat. Ha te is néha úgy érzed, hogy a fejed zsong a végeláthatatlan kérdésektől, akkor ez most neked szól.

1. Ne pánikolj! A „nem tudom” egy szuper mondat!

Ismerd el, te is lefagysz néha egy-egy gyerekkérdéstől. „Anya, a hangyák alszanak éjszaka?” vagy „Miért kék az ég, ha az űr fekete?”. Mielőtt szülőként gyorsan a telefonod után kapnál, hogy megmentsd a mindentudó anya imázsát, próbálj ki valami mást. Vegyél egy mély levegőt, guggolj le hozzá, és mondd azt: „Fogalmam sincs. De ez annyira jó kérdés! Derítsük ki együtt!”

Tudod, mit tanítasz neki ezzel a varázsmondattal?

  1. Anya sem tökéletes. És ez így van rendjén. Megmutatod neki, hogy nem ciki valamit nem tudni. Ezzel leveszed a terhet a válláról, hogy neki mindig mindent azonnal tudnia kelljen.
  2. A kíváncsiság egy közös kaland. Nem egy vizsga, amin válaszolni kell. Sokkal nagyobb élmény együtt kutatni egy könyvben vagy egy biztonságos weboldalon, mint csak megkapni a kész tényt.
  3. Megtanul kérdezni. Ez a képesség sokkal többet ér, mint bármennyi bemagolt adat.

Én is sokáig féltem ettől a mondattól, de ma már az egyik kedvencem. Felszabadító érzés nem mindentudónak, hanem egy felfedezőtársnak lenni.

2. Ne félj a rendetlenségtől!

Be kell vallanom, sokáig küzdöttem a rendmániámmal. De rájöttem, hogy a csillogó-villogó lakás másodlagos ahhoz képest, amit egy gyerek a szabad játékból tanul. A kíváncsiság leginkább akkor tör elő, amikor teret adsz neki a kísérletezésre. És ez a tér néha bizony káosszal jár.

  • Adj neki egy kartondobozt. Ne a legújabb, villogó-zenélő csodát. Egy üres doboz lehet űrhajó, bunker vagy időgép. A kreativitás itt kezdődik, nem a boltban.
  • Engedd be a konyhába! Persze, egyszerűbb és gyorsabb egyedül megfőzni. De hagyd, hogy ő mérje ki a lisztet, keverje el a tojást. Közben beszélgessetek arról, mi miért történik. Ez egy komplett tudományos labor.

Hidd el, egy sárfolt a nadrágon vagy liszt a padlón semmi ahhoz a csillogáshoz képest, amit a szemében látsz, amikor rájön valamire.

3. Ne tervezd túl a napjait!

A mai világban szinte rettegünk attól, hogy a gyerekünk egy percig is unatkozzon. Pedig az unalom a fantázia legfontosabb táptalaja. Amikor nincs külső inger vagy előre kitalált program, akkor fordul befelé, és kezdi el használni a legfontosabb „játékát”: a saját elméjét. Az unatkozó gyerek fedezi fel a kert eldugott zugait, párbeszédet folytat a plüssállataival, vagy csak fekszik a szőnyegen és a plafont bámulva történeteket sző. Ilyenkor születnek a legjobb gondolatok és a legegyedibb megoldások. Ne vedd el tőle ezt az ajándékot azzal, hogy minden percét beosztod!

4. Mutass példát, legyél te is kíváncsi!

A gyereked folyamatosan téged figyel. Ha azt látja, hogy te is nyitott vagy a világra, észreveszed a kis csodákat, és mersz kérdezni, akkor számára is ez lesz a természetes.

  • Kérdezz hangosan! „Vajon merre repülnek ezek a madarak?” „Hű, nézd, ez a virág sokkal nagyobbra nőtt, mint a többi, vajon miért?”
  • Csodálkozz rá dolgokra vele együtt. Ne siessetek el egy pókháló mellett. Álljatok meg, vizsgáljátok meg, beszélgessetek róla. Mutasd meg neki, hogy a világ tele van apró, izgalmas rejtélyekkel.
  • Próbáljatok ki újdonságokat. Menjetek haza egy másik úton, kóstoljatok meg egy fura zöldséget, hallgassatok bele egy olyan zenébe, amit még sosem hallottatok.

Nem kell nagy expedíciókat szervezned. Elég, ha a mindennapokban megmutatod neki, hogy a tanulás és a felfedezés egy életre szóló, izgalmas játék. És ebben a játékban te nem a tanár vagy, hanem a legjobb csapattársa.

 

