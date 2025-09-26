Nem kell mindent tudnia anyának! - 4 dolog, amitől könnyebb lesz a szülőség

Rájöttem, hogy nem az a dolgom, hogy mindent tudjak. Sokkal fontosabb, hogy megmutassam nekik, hogyan lehet megtalálni a válaszokat. Ha te is néha úgy érzed, hogy a fejed zsong a végeláthatatlan kérdésektől, akkor ez most neked szól.
Ismerd el, te is lefagysz néha egy-egy gyerekkérdéstől. „Anya, a hangyák alszanak éjszaka?” vagy „Miért kék az ég, ha az űr fekete?”. Mielőtt szülőként gyorsan a telefonod után kapnál, hogy megmentsd a mindentudó anya imázsát, próbálj ki valami mást. Vegyél egy mély levegőt, guggolj le hozzá, és mondd azt: „Fogalmam sincs. De ez annyira jó kérdés! Derítsük ki együtt!”
Tudod, mit tanítasz neki ezzel a varázsmondattal?
Én is sokáig féltem ettől a mondattól, de ma már az egyik kedvencem. Felszabadító érzés nem mindentudónak, hanem egy felfedezőtársnak lenni.
Be kell vallanom, sokáig küzdöttem a rendmániámmal. De rájöttem, hogy a csillogó-villogó lakás másodlagos ahhoz képest, amit egy gyerek a szabad játékból tanul. A kíváncsiság leginkább akkor tör elő, amikor teret adsz neki a kísérletezésre. És ez a tér néha bizony káosszal jár.
Hidd el, egy sárfolt a nadrágon vagy liszt a padlón semmi ahhoz a csillogáshoz képest, amit a szemében látsz, amikor rájön valamire.
A mai világban szinte rettegünk attól, hogy a gyerekünk egy percig is unatkozzon. Pedig az unalom a fantázia legfontosabb táptalaja. Amikor nincs külső inger vagy előre kitalált program, akkor fordul befelé, és kezdi el használni a legfontosabb „játékát”: a saját elméjét. Az unatkozó gyerek fedezi fel a kert eldugott zugait, párbeszédet folytat a plüssállataival, vagy csak fekszik a szőnyegen és a plafont bámulva történeteket sző. Ilyenkor születnek a legjobb gondolatok és a legegyedibb megoldások. Ne vedd el tőle ezt az ajándékot azzal, hogy minden percét beosztod!
A gyereked folyamatosan téged figyel. Ha azt látja, hogy te is nyitott vagy a világra, észreveszed a kis csodákat, és mersz kérdezni, akkor számára is ez lesz a természetes.
Nem kell nagy expedíciókat szervezned. Elég, ha a mindennapokban megmutatod neki, hogy a tanulás és a felfedezés egy életre szóló, izgalmas játék. És ebben a játékban te nem a tanár vagy, hanem a legjobb csapattársa.
