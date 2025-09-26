Nem kell mindent tudnia anyának! - 4 dolog, amitől könnyebb lesz a szülőség

Rájöttem, hogy nem az a dolgom, hogy mindent tudjak. Sokkal fontosabb, hogy megmutassam nekik, hogyan lehet megtalálni a válaszokat. Ha te is néha úgy érzed, hogy a fejed zsong a végeláthatatlan kérdésektől, akkor ez most neked szól.

1. Ne pánikolj! A „nem tudom” egy szuper mondat!

Ismerd el, te is lefagysz néha egy-egy gyerekkérdéstől. „Anya, a hangyák alszanak éjszaka?” vagy „Miért kék az ég, ha az űr fekete?”. Mielőtt szülőként gyorsan a telefonod után kapnál, hogy megmentsd a mindentudó anya imázsát, próbálj ki valami mást. Vegyél egy mély levegőt, guggolj le hozzá, és mondd azt: „Fogalmam sincs. De ez annyira jó kérdés! Derítsük ki együtt!”

Tudod, mit tanítasz neki ezzel a varázsmondattal?

Anya sem tökéletes. És ez így van rendjén. Megmutatod neki, hogy nem ciki valamit nem tudni. Ezzel leveszed a terhet a válláról, hogy neki mindig mindent azonnal tudnia kelljen. A kíváncsiság egy közös kaland. Nem egy vizsga, amin válaszolni kell. Sokkal nagyobb élmény együtt kutatni egy könyvben vagy egy biztonságos weboldalon, mint csak megkapni a kész tényt. Megtanul kérdezni. Ez a képesség sokkal többet ér, mint bármennyi bemagolt adat.

Én is sokáig féltem ettől a mondattól, de ma már az egyik kedvencem. Felszabadító érzés nem mindentudónak, hanem egy felfedezőtársnak lenni.

2. Ne félj a rendetlenségtől!

Be kell vallanom, sokáig küzdöttem a rendmániámmal. De rájöttem, hogy a csillogó-villogó lakás másodlagos ahhoz képest, amit egy gyerek a szabad játékból tanul. A kíváncsiság leginkább akkor tör elő, amikor teret adsz neki a kísérletezésre. És ez a tér néha bizony káosszal jár.

Adj neki egy kartondobozt. Ne a legújabb, villogó-zenélő csodát. Egy üres doboz lehet űrhajó, bunker vagy időgép. A kreativitás itt kezdődik, nem a boltban.

Ne a legújabb, villogó-zenélő csodát. Egy üres doboz lehet űrhajó, bunker vagy időgép. A kreativitás itt kezdődik, nem a boltban. Engedd be a konyhába! Persze, egyszerűbb és gyorsabb egyedül megfőzni. De hagyd, hogy ő mérje ki a lisztet, keverje el a tojást. Közben beszélgessetek arról, mi miért történik. Ez egy komplett tudományos labor.

Hidd el, egy sárfolt a nadrágon vagy liszt a padlón semmi ahhoz a csillogáshoz képest, amit a szemében látsz, amikor rájön valamire.