Személyiségteszt, ami pontosabb képet mutat a rólad, mint bármi, amit eddig kipróbáltál

A japán pszichológia egy kreatív és sokatmondó pszichológiai játéka ez a személyiségteszt, amit mindenkinek érdemes kitöltenie. De vigyázz, mert csak egyszer van lehetőséged megválaszolni a kérdéseket!
Igazi önismereti kaland, aminek az alapja a tudatalattid és a képzelőerőd. Helyezd magad kényelembe, nyugodj meg és láss neki a tesztek!
Fontos, hogy ne gondolkodj túl sokáig a válaszaidon, mert nincs jó vagy rossz megoldás. A lényeg, hogy az elméd vezessen végig, és azt a választ add, ami először megjelenik a szemeid előtt!
A sivatag azt jelképezi, hogyan látod a világot magad körül.
A mérete azt jelzi, mennyire vagy nyitott az új dolgok irányába.
Ha a sivatag sivár, nincsenek benne növények, valószínűleg magányosnak vagy elveszettnek érzed magad a jelenlegi élethelyzetedben.
Ha viszont van benne élet, növények, víz vagy akár állatok, az arról árulkodik, hogy egy szociális, nyitott, könnyen kapcsolódó típus vagy.
A kocka a sivatagban téged jelképez.
A mérete azt mutatja meg, mennyire érzed magad fontosnak az életben. Ha nagy, az azt jelenti magabiztos, céltudatos emberként élsz.
Ha kicsi, szerényebb, visszahúzódó időszakon mész keresztül. Lehet, hogy érdemes lenne dolgoznod az önbizalmadon.
Ha a kocka anyaga üveg, az azt jelenti őszinte ember vagy.
Ha valami nehezebb, mondjuk fém vagy kő, az az erődet, kitartásodat és zárkózottságodat szimbolizálja.
Ha víz vagy jég, akkor a személyiségteszt szerint, te egy nagyon érzékeny, empatikus lélek vagy.
A távolság, ami közted és a kocka között van, azt mutatja meg, mennyire ismered saját magadat. Minél közelebb van a kocka, annál jobban tisztában vagy az erősségeiddel, gyengeségeiddel, céljaiddal és vágyaiddal.
A létra a céljaidra mutat rá.
Ha a kockához támaszkodik, akkor te pontosan tisztában vagy azzal, hogy érheted el azt, amit akarsz.
Ha messzebb van a kockától, az azt sugallhatja, hogy még nem tiszta benned az, pontosan mit szeretnél, merre tartasz.
Minél erősebb a létra anyaga, annál nagyobb támogatást érzel a szeretteid irányából.
A ló a szerelmi életedről árulkodik.
A távolság köztetek a szerelmi kapcsolat közelségét mutatja meg.
Ha a ló szabadon van, egy olyan partnerre van szükséged, aki szintén független és kíváncsi, kalandvágyó természet.
Ha meg van kötve, biztonságra és stabilitásra vágysz, de ez azt is jelentheti, hogy hajlamos vagy a kontrollmániára. Ha nyereg is van rajta, az azt jelzi, hogy biztonságban érzed magad a kapcsolatban.
A feletted megjelenő vihar az életedben jelen lévő stresszhelyzeteket szimbolizálja.
Ha távoli, gyorsan múló zivatar, akkor a problémáiddal jól meg tudsz küzdeni.
Ha nagy és fölötted időzik, az azt jelenti, hogy nehezen találsz kiutat és eszközöket a stresszhelyzetek megoldására.
A virág/virágok az emberi kapcsolataidat jelenítik meg.
Ha csak pár darab van, az azt jelenti, hogy te kevesebb, de mély emberi kapcsolatokkal rendelkezel.
Ha több, az azt jelenti, hogy egy igazi extrovertált, közösségi alkat vagy.
A virágok és a kocka közelsége azt jelképezi, mennyire fontosak számodra ezek az emberek.
A személyiségteszt virágainak színszimbolikája:
Ezek a jellemzők a legfontosabbak számodra az emberi kapcsolataidban.
3 önismereti gyakorlat, amelyet mindenkinek ki kellene próbálnia:
Tölts ki még több tesztet:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.