Most átlépett egy határt – Ez az 5 red flag arra utal, hogy egy nő birtokolni akar

Az teljesen természetes, hogy szerelmünk miatt néha érzünk egy csipetnyi féltékenységet vagy enyhe birtoklási vágyat, viszont ezek az érzések könnyedén úrrá lehetnek rajtunk, ami komoly párkapcsolati problémákhoz vezethet. Ezért annak érdekében, hogy a románcod ne fulladjon kudarcba, hoztunk 5 óriási red flaget, ami azt jelzi, hogy bele leszel kényszerítve egy ketrecbe.

Hatalmas red flag, ha egy nő nem engedi, hogy legyenek nőnemű barátaid is.

Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

Ha ezt az 5 red flaget észreveszed, hátra arc és menekülj!

A birtoklási vágyat igazából a veszteség miatti félelem generálja, ami az aggodalom, a szomorúság és a harag érzéseit idézheti elő a birtokló félben. Ez pedig sokféleképpen megnyilvánulhat, legyen szó bántalmazásról, féltékenységről, zaklatásról vagy paranoiáról. Az egészséges párkapcsolatok alapköve azonban a bizalom, ezért rendkívül fontos, hogy még időben felismerd, ha rossz irányt vesz a kapcsolat. Lássuk tehát az intő jeleket!

Egy perc nyugalmad sincs

Egyrészről nagyon sok munkahely nem teszi lehetővé, hogy egy alkalmazott bármikor a telefonjához nyúljon. Másrészről vannak olyan emberek, akik szeretik kicsit lenémítani a készüléket és elmerülni egy izgalmas filmben vagy egy jó könyvben anélkül, hogy bárki is zaklatná őket. Azonban, ha egy nő hisztérikus rohamot kap attól, hogy nem vagy elérhető 0-24-ben, akkor abban a kapcsolatban semmi keresnivalód sincs.

Mindenről részletesen be kell számolnod

Ha valaki fontos számunkra, akkor természetesen érdekel, hogy mit csinált, hogyan telt a napja. Viszont, ha a felesleges részletekbe menően kezd el kérdezősködni és minden egyes percedről be kell számolnod neki, az egy óriási intő jel . Egy birtokló barátnő ugyanis teljes mértékben elvárja, hogy a legapróbb dolgot is megoszd vele.

A birtokló barátnők egyik óriási red flagje, ha nyomozásba kezdenek.

Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

Gyakran előfordul, hogy kémkedik utánad

Ha egy nő nehezen bízik, akkor gyakran megeshet, hogy elkezd nyomozni utánad, mintha valami bűnöző lennél. Akár legyen szó arról, hogy nekiáll kutakodni a telefonodban vagy arról, hogy titokban követ, ez mind annak a jele, hogy ennek a románcnak biztosan nem lesz jó vége.

Nem lehetnek lány barátaid

Teljesen normális, ha vannak nő nemű barátaid, hiszen még akaratlanul is kapcsolatba kerülhetsz velük, például a munkahelyeden. Azonban egy birtokló barátnő ezt biztosan nem nézi jó szemmel, úgyhogy két választásod van, vagy búcsút intesz a barátaidnak vagy a barátnődnek.

Korlátozza a családoddal töltött időt

A birtoklási vágyban szenvedő barátnő talán egyik legismertebb tulajdonsága, hogy ő akarja beosztani az idődet, aminek persze a nagy részét vele kellene töltened. Sőt, igazából minden kívánsága, hogy csak vele legyél és ezt nem fél a tudtodra adni. Viszont, ha már a családoddal töltött időből is le akar faragni, ott bizony nagy a baj.