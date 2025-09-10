Csak a magány elől menekül – 3 árulkodó jel, hogy nem beléd, hanem a kapcsolatba szerelmes

Számos kapcsolatban megesik, hogy az egyik fél igazából nem a társát szereti, hanem az általa nyújtott biztonságot, kényelmet vagy a társaságot. Ez a viszonyhoz való ragaszkodás azonban egy láthatatlan falat húz kettőtök közé, amely idővel eltávolít titeket egymástól, még akkor is, ha fizikai téren semmi kivetnivaló. Ráadásul az említettek a modern világra jellemző szituációs kapcsolatokra még jobban jellemzőek, amiben erősen sérülhet a kihasznált fél.
Nagyon nehéz szembesülni ezzel a helyzettel, de ha figyelmes vagy, észreveheted azokat a jeleket, amelyek arra utalnak, hogy párodnak vagy alkalmi partnerednek csak az a fontos, hogy kapcsolatban legyen valakivel, az már édes mindegy, kivel. Ez viszont hosszútávon mindkettőtöknek fájdalmas lehet, hiszen egy ilyen viszonyból hiányzik az érzelmi kötődés. Lássuk tehát azokat a vészjósló jeleket, amik segítenek felismerni, ha kedvesed vagy kiszemelted csak a magány elől menekül és nem az igaz szerelem vezérli.
Egy randiszakértő, Kimberly Rae 3 red flaget tárt fel TikTok-oldalán, amelyek nagy valószínűséggel azt jelzik, hogy a másik „helykitöltő kapcsolatként” tekint rád.
Az alábbi videóban Dr. Joe Beam beszél arról, hogy mit tegyél, ha azt hallod, hogy „szeretlek, de nem vagyok beléd szerelmes”:
