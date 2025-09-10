Csak a magány elől menekül – 3 árulkodó jel, hogy nem beléd, hanem a kapcsolatba szerelmes

Számos kapcsolatban megesik, hogy az egyik fél igazából nem a társát szereti, hanem az általa nyújtott biztonságot, kényelmet vagy a társaságot. Ez a viszonyhoz való ragaszkodás azonban egy láthatatlan falat húz kettőtök közé, amely idővel eltávolít titeket egymástól, még akkor is, ha fizikai téren semmi kivetnivaló. Ráadásul az említettek a modern világra jellemző szituációs kapcsolatokra még jobban jellemzőek, amiben erősen sérülhet a kihasznált fél.

Ez a hátránya, ha a kapcsolathoz és nem hozzád ragaszkodik

Nagyon nehéz szembesülni ezzel a helyzettel, de ha figyelmes vagy, észreveheted azokat a jeleket, amelyek arra utalnak, hogy párodnak vagy alkalmi partnerednek csak az a fontos, hogy kapcsolatban legyen valakivel, az már édes mindegy, kivel. Ez viszont hosszútávon mindkettőtöknek fájdalmas lehet, hiszen egy ilyen viszonyból hiányzik az érzelmi kötődés. Lássuk tehát azokat a vészjósló jeleket, amik segítenek felismerni, ha kedvesed vagy kiszemelted csak a magány elől menekül és nem az igaz szerelem vezérli.

3 árulkodó jel, hogy nem beléd, hanem a viszonyba szerelmes

Egy randiszakértő, Kimberly Rae 3 red flaget tárt fel TikTok-oldalán, amelyek nagy valószínűséggel azt jelzik, hogy a másik „helykitöltő kapcsolatként” tekint rád.

Nincs semmilyen minta az üzeneteiben

A veled való kommunikációja egyáltalán nem következetes, az üzenetek sokszor kiszámíthatatlanok, gyakran teljesen véletlenszerű időpontokban ír, amikor épp eszébe jutsz. Előfordulhat, hogy sokáig figyelmen kívül hagyja a válaszodat és a saját szabályai szerint alakítja a csevegést. Ebből is látszik, hogy nem vagy prioritás számára, inkább egy opció, amit időnként elővesz, ha jól jön valaki. Hiányoznak a mély beszélgetések

A kommunikációtok nagyon felszínes, nem érintetek mélyebb témákat, ami nyilvánvalóan az ő részéről tudatos. Nem igazán kíváncsi a személyiségedre, arra, hogy ki is vagy valójában. Sőt, lehetséges, hogy minden, amit tud rólad olyan információ, amit magadtól osztottál meg vele. Nem tervez előre

Nem tervez előre, mivel mindig úgy cselekszik, amit éppen az érzelmei diktálnak, ahelyett, hogy következetes lenne.

