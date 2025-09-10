Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
kapcsolat, pár, szomorú nő

Csak a magány elől menekül – 3 árulkodó jel, hogy nem beléd, hanem a kapcsolatba szerelmes

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 10. 14:45
Kicsit elbizonytalanodtál párod vagy randipartnered érzéseit illetően és félsz attól, hogy csak megszokásból vagy a magánytól való félelemből van melletted? Sajnos előfordul, hogy a kapcsolat nem a mindent elsöprő vágyakról szól, hanem arról, hogy ne legyünk egyedül. A cikk segítségével azonban kiderítheted, hogy a másik hozzád vagy a románchoz vonzódik.
Kelle Fanni
Számos kapcsolatban megesik, hogy az egyik fél igazából nem a társát szereti, hanem az általa nyújtott biztonságot, kényelmet vagy a társaságot. Ez a viszonyhoz való ragaszkodás azonban egy láthatatlan falat húz kettőtök közé, amely idővel eltávolít titeket egymástól, még akkor is, ha fizikai téren semmi kivetnivaló. Ráadásul az említettek a modern világra jellemző szituációs kapcsolatokra még jobban jellemzőek, amiben erősen sérülhet a kihasznált fél.

kapcsolat, pár, párkapcsolat
Derítsd ki, hogy párod hozzád vagy a kapcsolathoz vonzódik! 
Fotó: Halfpoint Images / GettyImages

Ez a hátránya, ha a kapcsolathoz és nem hozzád ragaszkodik

Nagyon nehéz szembesülni ezzel a helyzettel, de ha figyelmes vagy, észreveheted azokat a jeleket, amelyek arra utalnak, hogy párodnak vagy alkalmi partnerednek csak az a fontos, hogy kapcsolatban legyen valakivel, az már édes mindegy, kivel. Ez viszont hosszútávon mindkettőtöknek fájdalmas lehet, hiszen egy ilyen viszonyból hiányzik az érzelmi kötődés. Lássuk tehát azokat a vészjósló jeleket, amik segítenek felismerni, ha kedvesed vagy kiszemelted csak a magány elől menekül és nem az igaz szerelem vezérli.

3 árulkodó jel, hogy nem beléd, hanem a viszonyba szerelmes  

Egy randiszakértő, Kimberly Rae 3 red flaget tárt fel TikTok-oldalán, amelyek nagy valószínűséggel azt jelzik, hogy a másik „helykitöltő kapcsolatként” tekint rád.

  1. Nincs semmilyen minta az üzeneteiben
    A veled való kommunikációja egyáltalán nem következetes, az üzenetek sokszor kiszámíthatatlanok, gyakran teljesen véletlenszerű időpontokban ír, amikor épp eszébe jutsz. Előfordulhat, hogy sokáig figyelmen kívül hagyja a válaszodat és a saját szabályai szerint alakítja a csevegést. Ebből is látszik, hogy nem vagy prioritás számára, inkább egy opció, amit időnként elővesz, ha jól jön valaki.
  2. Hiányoznak a mély beszélgetések
    A kommunikációtok nagyon felszínes, nem érintetek mélyebb témákat, ami nyilvánvalóan az ő részéről tudatos. Nem igazán kíváncsi a személyiségedre, arra, hogy ki is vagy valójában. Sőt, lehetséges, hogy minden, amit tud rólad olyan információ, amit magadtól osztottál meg vele.
  3. Nem tervez előre
    Nem tervez előre, mivel mindig úgy cselekszik, amit éppen az érzelmei diktálnak, ahelyett, hogy következetes lenne. 

Az alábbi videóban Dr. Joe Beam beszél arról, hogy mit tegyél, ha azt hallod, hogy „szeretlek, de nem vagyok beléd szerelmes”:

