Miért akarod azt, aki már másé? Ezért vonzanak jobban a párkapcsolatban élők

Szinte nincs olyan ember a Földön, aki ne botlott volna már bele élete során egy vonzó személybe, aki éppen foglalt volt. Lehet, hogy egy dögös házas pasit szemeltél ki a bárban, de az is előfordulhat, hogy egy gyönyörű kolléganőddel találkoztál össze a munkahelyen, akinek ott virított az ujján az eljegyzési gyűrű. A legtöbben egy ilyen helyzetben nem kezdeményeznek, azonban az elkötelezettségben van mégis valami iszonyú vonzó, ami ellenállhatatlanná teszi számunkra a másikat. Mielőtt azonban magadban keresnéd az erkölcsi hibát, eláruljuk, mi áll annak a hátterében, hogy elképesztően vonzanak a párkapcsolatban élők!
Létezik egy ősi jelenség, ami választ adhat arra, miért a foglalt emberek keltik fel a legjobban az érdeklődésünket. Az úgynevezett „párválasztás másolása” ugyanis még sok-sok év után is hatással van szerelmi életünkre.
A „párválasztás másolása” arra utal, hogy nagyobb valószínűséggel akarjuk azt a személyt, aki másnak is kell.
Azaz utánozzuk egy személy párválasztását
– magyarázta Eloise Skinner pszichológus a Metronak, aki a jelenségért a biológiát "hibáztatta". Ezt követően kiemelte, hogy az említett “stratégia” az állatvilágban is megfigyelhető, többek között például a madaraknál és a halaknál. Az embereknél a fő motiváció a társadalmi bizonyíték, azaz azért találunk egy foglalt személyt sokkal szimpatikusabbnak, mint egy szinglit, mivel úgy gondoljuk, hogy pozitív tulajdonságokkal van megáldva. Bár a jelenség mindkét nem esetében megfigyelhető, a nők szerelmi életében nagyobb szerepet játszik.
Az ősidőkben a nők rettentően kiszolgáltatott helyzetben voltak, ezért olyan férfit kellett választaniuk, aki vonzó személyiségjegyekkel rendelkezett, mint az intelligencia, a hűség vagy a bizalom.
Ezért nem véletlen, hogy még manapság is a nők általánosságban nagyobb hangsúlyt fektetnek a belső értékekre, mint a férfiak, akiknek rendkívül fontos a külső
– emelte ki a szakértő és hozzátette, hogy emellett a személyiség is nagy hatást gyakorol arra, hogy mennyire fogékony valaki a „párválasztás másolására”. A pszichológus ide sorolta például azokat az egyéneket, akik egyedül döntésképtelenek.
Bár a jelenség segít leszűkíteni a potenciális partnerek körét, egyáltalán nem biztos, hogy a párkapcsolatban élők megfelelően bánnak a kedvesükkel. Emellett erkölcsileg sem éppen helyénvaló, ha mások románcába belegázolsz. Arról már nem is beszélve, ha valaki miattad lép ki egy kapcsolatról, semmi garancia sincs arra, hogy veled ezt nem teszi majd meg.
Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a vonzódásról:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.