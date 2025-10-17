Miért akarod azt, aki már másé? Ezért vonzanak jobban a párkapcsolatban élők

Szinte nincs olyan ember a Földön, aki ne botlott volna már bele élete során egy vonzó személybe, aki éppen foglalt volt. Lehet, hogy egy dögös házas pasit szemeltél ki a bárban, de az is előfordulhat, hogy egy gyönyörű kolléganőddel találkoztál össze a munkahelyen, akinek ott virított az ujján az eljegyzési gyűrű. A legtöbben egy ilyen helyzetben nem kezdeményeznek, azonban az elkötelezettségben van mégis valami iszonyú vonzó, ami ellenállhatatlanná teszi számunkra a másikat. Mielőtt azonban magadban keresnéd az erkölcsi hibát, eláruljuk, mi áll annak a hátterében, hogy elképesztően vonzanak a párkapcsolatban élők!

Vajon a te párkapcsolatodat nem fenyegeti veszély?

Fotó: Inside Creative House / Shutterstock

Ezért érzünk elsöprő vonzalmat a párkapcsolatban élők iránt

Létezik egy ősi jelenség, ami választ adhat arra, miért a foglalt emberek keltik fel a legjobban az érdeklődésünket. Az úgynevezett „párválasztás másolása” ugyanis még sok-sok év után is hatással van szerelmi életünkre.

Mit értünk „párválasztás másolása” alatt?

A „párválasztás másolása” arra utal, hogy nagyobb valószínűséggel akarjuk azt a személyt, aki másnak is kell.

Azaz utánozzuk egy személy párválasztását

– magyarázta Eloise Skinner pszichológus a Metronak, aki a jelenségért a biológiát "hibáztatta". Ezt követően kiemelte, hogy az említett “stratégia” az állatvilágban is megfigyelhető, többek között például a madaraknál és a halaknál. Az embereknél a fő motiváció a társadalmi bizonyíték, azaz azért találunk egy foglalt személyt sokkal szimpatikusabbnak, mint egy szinglit, mivel úgy gondoljuk, hogy pozitív tulajdonságokkal van megáldva. Bár a jelenség mindkét nem esetében megfigyelhető, a nők szerelmi életében nagyobb szerepet játszik.

Bár a nők hajlamosabbak a „párválasztás másolására”, a férfiak is vonzódhatnak párkapcsolatban élő nőkhöz

Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

Miért a nők fogékonyabban „párválasztás másolására”?

Az ősidőkben a nők rettentően kiszolgáltatott helyzetben voltak, ezért olyan férfit kellett választaniuk, aki vonzó személyiségjegyekkel rendelkezett, mint az intelligencia, a hűség vagy a bizalom.

Ezért nem véletlen, hogy még manapság is a nők általánosságban nagyobb hangsúlyt fektetnek a belső értékekre, mint a férfiak, akiknek rendkívül fontos a külső

– emelte ki a szakértő és hozzátette, hogy emellett a személyiség is nagy hatást gyakorol arra, hogy mennyire fogékony valaki a „párválasztás másolására”. A pszichológus ide sorolta például azokat az egyéneket, akik egyedül döntésképtelenek.