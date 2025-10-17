Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
Egy fiatal pár, ahol a párkapcsolatban lány barátnője belerondít a románcba

Miért akarod azt, aki már másé? Ezért vonzanak jobban a párkapcsolatban élők

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 17. 13:45
Biztosan veled is előfordult már, hogy a legjobb barátod vagy barátnőd párját nagyon vonzónak találtad. Ebben nincs semmi kivetnivaló, hiszen emberek vagyunk, ráadásul egy elmélet szerint jobban vonzódunk azokhoz, akik párkapcsolatban élnek. Cikkünkben ezért feltárjuk, miért pont az kell nekünk, aki már másé?
Szinte nincs olyan ember a Földön, aki ne botlott volna már bele élete során egy vonzó személybe, aki éppen foglalt volt. Lehet, hogy egy dögös házas pasit szemeltél ki a bárban, de az is előfordulhat, hogy egy gyönyörű kolléganőddel találkoztál össze a munkahelyen, akinek ott virított az ujján az eljegyzési gyűrű. A legtöbben egy ilyen helyzetben nem kezdeményeznek, azonban az elkötelezettségben van mégis valami iszonyú vonzó, ami ellenállhatatlanná teszi számunkra a másikat. Mielőtt azonban magadban keresnéd az erkölcsi hibát, eláruljuk, mi áll annak a hátterében, hogy elképesztően vonzanak a párkapcsolatban élők!

Nevető pár, akik boldog párkapcsolatban élnek
Vajon a te párkapcsolatodat nem fenyegeti veszély?
Fotó: Inside Creative House / Shutterstock

Ezért érzünk elsöprő vonzalmat a párkapcsolatban élők iránt

Létezik egy ősi jelenség, ami választ adhat arra, miért a foglalt emberek keltik fel a legjobban az érdeklődésünket. Az úgynevezett „párválasztás másolása” ugyanis még sok-sok év után is hatással van szerelmi életünkre.

Mit értünk „párválasztás másolása” alatt?

A „párválasztás másolása” arra utal, hogy nagyobb valószínűséggel akarjuk azt a személyt, aki másnak is kell.

Azaz utánozzuk egy személy párválasztását 

– magyarázta Eloise Skinner pszichológus a Metronak, aki a jelenségért a biológiát "hibáztatta". Ezt követően kiemelte, hogy az említett “stratégia” az állatvilágban is megfigyelhető, többek között például a madaraknál és a halaknál. Az embereknél a fő motiváció a társadalmi bizonyíték, azaz azért találunk egy foglalt személyt sokkal szimpatikusabbnak, mint egy szinglit, mivel úgy gondoljuk, hogy pozitív tulajdonságokkal van megáldva. Bár a jelenség mindkét nem esetében megfigyelhető, a nők szerelmi életében nagyobb szerepet játszik.

Egy szerelmes, kapcsolatban élő pár élvezi az együtt töltött időt, de a barátjuk unatkozik
Bár a nők hajlamosabbak a „párválasztás másolására”, a férfiak is vonzódhatnak párkapcsolatban élő nőkhöz
Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

Miért a nők fogékonyabban „párválasztás másolására”?

Az ősidőkben a nők rettentően kiszolgáltatott helyzetben voltak, ezért olyan férfit kellett választaniuk, aki vonzó személyiségjegyekkel rendelkezett, mint az intelligencia, a hűség vagy a bizalom. 

Ezért nem véletlen, hogy még manapság is a nők általánosságban nagyobb hangsúlyt fektetnek a belső értékekre, mint a férfiak, akiknek rendkívül fontos a külső

– emelte ki a szakértő és hozzátette, hogy emellett a személyiség is nagy hatást gyakorol arra, hogy mennyire fogékony valaki a „párválasztás másolására”. A pszichológus ide sorolta például azokat az egyéneket, akik egyedül döntésképtelenek.

Nem biztos, hogy előnyöd származik belőle

Bár a jelenség segít leszűkíteni a potenciális partnerek körét, egyáltalán nem biztos, hogy a párkapcsolatban élők megfelelően bánnak a kedvesükkel. Emellett erkölcsileg sem éppen helyénvaló, ha mások románcába belegázolsz. Arról már nem is beszélve, ha valaki miattad lép ki egy kapcsolatról, semmi garancia sincs arra, hogy veled ezt nem teszi majd meg.

