Hódít a nők között a „shrekking": ezért vadásznak náluk kevésbé vonzó férfiakra

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 28. 19:45
Egyre népszerűbb trend a „shrekking”. Ennek a módszernek a lényege, hogy a fiatal nők náluk kevésbé vonzó férfiakkal alakítanak ki párkapcsolatot. Vajon miért teszik mindezt? Ebben a cikkben részletesen kifejtjük a jelenség hátterét.
A nők körében kevésbé népszerű férfiak sosem voltak még olyan vonzók, mint manapság, amikor valósággal hódít a „shrekking” elnevezésű jelenség a gyengébbik nem képviselőinek körében. Ennek a különös módszernek a lényege, hogy a csinos nők szándékosan választanak csúnyább férfiakat párkapcsolati céllal. A jelenség hátterében több ok is meghúzódik, amelyek vélhetően nem nyerik el a férfiak szimpátiáját...

Hódít a shrekking a párkapcsolatokban

A „shrekking” a népszerű animációs filmről, a Shrekről kapta a nevét. Shrek a filmből ismert zöld bőrű ogre, aki kezdetben nemcsak külsőre, hanem személyiségében is csúf, egészen addig, amíg meg nem találja a meseszép Fiona hercegnőt, akiről később kiderül, hogy jobban hasonlít főhősünkre, mint azt elsőre gondoltuk volna. 

A közösségimédia-oldalakon terjedő jelenség mögötti elmélet azon alapul, hogyha a nők egy náluk csúnyább partner mellett teszik le a voksukat, akkor a férfi jobban fog velük bánni. Az elmélet szerint a férfi annyira hálás lesz, hogy egy nála „magasabb szintű nő” őt választotta, hogy tisztelettel és szeretettel fog bánni kedvesével. Mivel a férfi pontosan tudja, hogy a kinézete miatt kevés esélye van egy hasonlóan szép nővel megismerkedni, ezért mindenre képes, hogy megtartsa a partnerét.

Ilyen hatással lehet a „shrekking” a párkapcsolatra

A szakértők egyetértenek abban, hogy ez a jelenség káros lehet. Egy egészséges párkapcsolatban senki sem tartozik a másiknak, nincs alá- és fölérendeltségi viszony. Ez minden, csak nem ideális kezdet, sőt ártalmas mindkét félnek. Az embereknek nem a lehetséges előnyök szem előtt tartása miatt kellene randevúzniuk, a szerelmeseknek pedig nem szívességből kellene jól bánniuk egymással, hanem mert szívből szeretik egymást. Ugyanakkor azok a nők, akik bevallottan maguk is shrekkingeltek már, azzal védekeznek, hogy korábban az álomkinézetű férfiak mellett több rossz tapasztalat érte őket, ezért kezdtek bele ebbe az újfajta ismerkedési módszerbe. Szerintük ezzel kikerülhetők a megcsalások, félrelépések, valamint az erőszakos, durva hozzáállás is.

A „ shrekking” nem számol az idővel és a körülmények megváltozásával

Semmi sem marad állandó: a külső, a társas kapcsolatok, a munkaügyi és vagyoni helyzet, valamint a belső jellem is fejlődhet. Az, hogy mit értékelünk egy kapcsolat kezdetén, egyáltalán nem biztos, hogy a jövőben is úgy lesz. Amennyiben bármelyik fél ráeszmél, hogy jobbat is kaphatna a kompromisszumnál, akkor durva szakítás is lehet a kapcsolat vége. Ezért érdemes inkább már a legelejétől nyílt lapokkal játszani. 

