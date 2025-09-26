Ez az ölelés 6 aranyszabálya a tudomány szerint

Az ölelés olyannyira pozitív hatással van ránk, hogy mára a tudomány is részletesen foglalkozik a szeretet ilyenfajta kifejezési formájával. Hovatovább, ma már főállású „ölelkezők” is léteznek, akik egy bizonyos összegért cserébe adott ideig ölelik a szeretetre vágyókat. A gesztus felerősítheti a közelség, a kötődés és a megnyugvás érzését az emberekben.
Az ölelés 6 aranyszabálya
Az ölelés a szeretet egyik legkifejezőbb módja, egyértelműen tükrözi a törődésünket a másik iránt. Nem mindegy azonban, hogyan ölelkezünk! Íme 6 aranyszabály, amellyel az ölelésed „tökéletes” lesz!
Az ölelés erőssége: egy friss tanulmány a Biological Psychology folyóiratban azt vizsgálta, hogy milyen erősségű ölelés a leghatékonyabb. Kiderült, hogy a szorító, erősebb nyomás váltja ki leginkább az erős kapcsolat érzését, míg a könnyű érintés vagy a semleges nyomás kevésbé tölti el jó érzéssel az embereket.
Időtartam: a megfelelő minőségű ölelés 5-10 másodpercig tart. A rövid ideig tartó ölelés nem olyan jóleső, míg a túl hosszú ölelés sokaknál kényelmetlenné válhat. Az időtartam függ még az ölelkező felek kapcsolatától is: barátok átlagosan 3-6 másodpercig, szerelmesek pedig nagyjából 7-10 másodpercig ölelkeznek.
A kezek helyzete: nem mindegy, hova helyezed a kezd, amikor átölelsz valakit. A karokat lehetőleg keresztezzük, így elkerülve a túlzott intimitás látszatát. A kutatásban egyébként összehasonlították a keresztbe tett kezekkel való ölelkezést és a nyak-derék ölelést, és kiderült, hogy mindkettő hasonlóan kellemes érzést vált ki.
Vedd figyelembe a másik személyiségét: vannak olyanok, akik a közelebbi ölelést preferálják, míg mások távolságtartóbbak. A haptefóbiás, azaz érintéstől rettegő emberek számára például az ölelkezés maga a kínszenvedés. Hányingert vagy akár pánikrohamot is átélhetnek, ha nem tudják elkerülni a testi kontaktust. Figyelj a jelekre, és próbálj alkalmazkodni a másik személyiségéhez!
Nem mindegy, melyik karral kezdesz: egy 2018-as tanulmány kimutatta, hogy a legtöbb ember a jobb oldali ölelést részesíti előnyben, annak ellenére, hogy a bal oldali ölelések pozitív és negatív helyzetekben is gyakoribbak.
Öleld meg gyakrabban a szeretteidet: egy japán kutatás kimutatta, hogy az ölelés hatása sokkal pozitívabb, ha az a szeretteinkkel történik.
