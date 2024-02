Ez a 6 legfontosabb dolog ahhoz, hogy boldog maradjon a párkapcsolatod

Drága az esküvő, de válni drágább! – tartja a mondás. Bár 2015 óta mérséklődött a hazai válások száma, a javuló tendencia még nem minden.

Drága az esküvő, de válni drágább! – tartja a mondás, ám nem kell idáig eljutni

Azok számára, akik házasok, de nem szeretnének elválni és azok számára, akik tervezik a házasságot, most mutatunk pár olyan témát, amiről érdemes beszélnetek a párotokkal, ha hosszú távon együtt szeretnétek maradni.

1. Mindig a párod legyen az első

A válóperes ügyvédek egy része úgy gondolja, hogy ideális esetben mind a két fél a másikat és egyben a kapcsolatot sorolja előre. Ehhez az is hozzátartozik, hogy ne másokkal vagy mások véleményével foglalkozz. Helyette mindent úgy csináljatok, ahogy az nektek jó.

2. Ha a párod az első, te vagy a második

Egy boldog házassághoz nélkülözhetetlen, hogy a felek nemcsak együtt, de amennyire csak lehet, egyénenként is tudjanak boldogulni az életben. Ráadásul nem elég, hogy boldogulsz, légy valóban boldog. A személyes problémáid rossz hatással vannak a kapcsolatodra, így azokkal időben meg kell küzdened.

3. A közös nyelv és a közös szeretetnyelv is fontos

Rohanó világunkban oda kell figyelni arra, hogy minden számunkra fontos dolog beleférjen a napirendünkbe. Ez a közösen eltöltött időre és a közös programokra is igaz. Ha már évek óta együtt éltek, akkor is fontos, hogy iktassatok be randevúkat, kisebb, nagyobb túrákat, kirándulásokat, belföldi és külföldi utazásokat. Ettől még szorosabbá válik majd a kapcsolatotok.

4. Legyél önzetlen

Sokan ott rontják el, hogy egy-egy vita vagy veszekedés alkalmával fontosabbá válik a saját igazuk, mint a probléma megoldása vagy a másik ember érzései. Ha túl büszke vagy, nem fogsz bocsánatot kérni, még akkor sem, ha valóban te tévedtél. Tanuld meg kimondani azokat a nehéz szavakat, mint a „kérem”, „köszönöm”, „sajnálom”, „bocsáss meg”. Talán a legnehezebb mind közül: „igazad van”.

5. Osztozzatok a terheken

A kutatások szerint amellett, hogy a pénzügyek a mai napig tabunak számítanak, még a párok között is, azok az egyik leggyakoribb okai a válásoknak. Ha hosszú távon tervezel, erről is beszélned kell partnereddel. Közösen kell döntsetek róla, ki, mit fizet. Havonta egyszer üljetek le és beszéljétek át az anyagiakat.

+1 A házastárs és a háztartás kérdéskörét is tisztázzátok

Egyes házasságokban a mai napig a nőre hárul az otthon kényelmének megteremtése. Ez gyakran alapja egy kiadós veszekedésnek. Jobb, ha a dolgok elébe mész és már az elején tisztázod, hogy melyikőtök, milyen házimunkát vállal.