Te is rettegsz a nyolclábúaktól? Ezzel az egyszerű módszerrel azonnal legyőzheted a pókiszonyod

Hangosan dobogó szív, remegő kezek, pánik és verejtékezés, amint meglátsz egy apró árnyékot a falon? A pókiszony sokak életét keseríti meg, ami gyakran nevetségesnek tűnik azok szemében, akik nem értik, milyen bénító tud lenni ez a félelem. Azonban mi lenne, ha azt mondanánk, hogy létezik egy tudományosan megalapozott, mégis egyszerű technika, amivel végleg búcsút inthetsz a nyomasztó érzésnek?

Pókiszony gyötör? Így szabadulj meg tőle egyszer és mindenkorra

A módszer egyáltalán nem követeli meg tőled, hogy a hátborzongató ízeltlábúak közelébe menj. Dr. James O'Hanlon, akinek számos pókokkal kapcsolatos könyv fűződik a nevéhez ugyanis azt állítja, hogy a lények elfogadásának kulcsa a hosszú lábú székek bámulása. Mi is tisztában vagyunk azzal, hogy ez eléggé valószerűtlenül hangzik, viszont egyes kutatások is alátámasztották, hogy a rovarokhoz hasonló tárgyak szuggerálása csökkenti a velük szembeni érzékenységünket.

Mustráld a hosszú lábú székeket és a kocsikerekeket

Nemcsak a hosszú lábú székekkel trenírozhatod magad, hanem a kocsikerekekkel is. A szakértő a BBC Wildlife Magazine-nak adott interjújában fejtette ki, hogy nagyon sajnálatosnak tartja a nyolclábúak negatív megítélését, amiben állítása szerint nagy szerepet játszanak a filmek is, mint például a Harry Potterben vagy A Gyűrűk Urában megjelenő rémisztő ábrázolások.

A virtuális és kiterjesztett valóság alkalmazások olyan eszközöket kínálnak az emberek számára, amelyekkel az arachnofóbiát (pókfóbia) anélkül lehet kezelni, hogy valaha is szemtől szemben kellene találkozniuk egy igazi pókkal

– magyarázta Dr. O'Hanlon és hozzátette, hogy a pókiszonynak nem kell örökké uralnia egy ember életét, hiszen számtalan módszert bevethetünk annak érdekében, hogy végleg legyőzzük ezt a fajta félelmet .

A szakértő emellett azt is elmondta, hogy póktenyésztőként nagyon sajnálatosnak tartja az állatokat hátborzongató megítélését. Az NSH szerint pedig a legtöbb fóbia kezelhető, bár nincs egyetlen olyan eljárás, ami az összesen képes változtatni. A beszélgetős terápiák például sokat tudnak javítani az iszonyon, főként a kognitív viselkedésterápia.