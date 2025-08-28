Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Te is rettegsz a nyolclábúaktól? Ezzel az egyszerű módszerrel azonnal legyőzheted a pókiszonyod

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 28. 17:45
Te is sikítva menekülsz és az életedért könyörögsz, amint meglátsz egy pókot a sarokban? Ezzel nem vagy egyedül, ugyanis a pókiszony az egyik leggyakoribb fóbia a világon. Azonban létezik egy hatékony módszer, amivel végleg megszabadulhatsz ettől a rettegéstől!
Hangosan dobogó szív, remegő kezek, pánik és verejtékezés, amint meglátsz egy apró árnyékot a falon? A pókiszony sokak életét keseríti meg, ami gyakran nevetségesnek tűnik azok szemében, akik nem értik, milyen bénító tud lenni ez a félelem. Azonban mi lenne, ha azt mondanánk, hogy létezik egy tudományosan megalapozott, mégis egyszerű technika, amivel végleg búcsút inthetsz a nyomasztó érzésnek? 

Fotó: Lipatova Maryna / Shutterstock
Próbáld ki az alábbi módszert, ha téged is pókiszony gyötör!
Fotó: Lipatova Maryna /  Shutterstock 

Pókiszony gyötör? Így szabadulj meg tőle egyszer és mindenkorra

A módszer egyáltalán nem követeli meg tőled, hogy a hátborzongató ízeltlábúak közelébe menj. Dr. James O'Hanlon, akinek számos pókokkal kapcsolatos könyv fűződik a nevéhez ugyanis azt állítja, hogy a lények elfogadásának kulcsa a hosszú lábú székek bámulása. Mi is tisztában vagyunk azzal, hogy ez eléggé valószerűtlenül hangzik, viszont egyes kutatások is alátámasztották, hogy a rovarokhoz hasonló tárgyak szuggerálása csökkenti a velük szembeni érzékenységünket.

Mustráld a hosszú lábú székeket és a kocsikerekeket

Nemcsak a hosszú lábú székekkel trenírozhatod magad, hanem a kocsikerekekkel is. A szakértő a BBC Wildlife Magazine-nak adott interjújában fejtette ki, hogy nagyon sajnálatosnak tartja a nyolclábúak negatív megítélését, amiben állítása szerint nagy szerepet játszanak  a filmek is, mint például a Harry Potterben vagy A Gyűrűk Urában megjelenő rémisztő ábrázolások.

pók, pókháló, fóbia
Így győzheted le könnyedén a pókfóbiát.
Fotó: Wirestock Creators /  Shutterstock 

A virtuális és kiterjesztett valóság alkalmazások olyan eszközöket kínálnak az emberek számára, amelyekkel az arachnofóbiát (pókfóbia) anélkül lehet kezelni, hogy valaha is szemtől szemben kellene találkozniuk egy igazi pókkal

 – magyarázta Dr. O'Hanlon és hozzátette, hogy a pókiszonynak nem kell örökké uralnia egy ember életét, hiszen számtalan módszert bevethetünk annak érdekében, hogy végleg legyőzzük ezt a fajta félelmet .

A szakértő emellett azt is elmondta, hogy póktenyésztőként nagyon sajnálatosnak tartja az állatokat hátborzongató megítélését. Az NSH szerint pedig a legtöbb fóbia kezelhető, bár nincs egyetlen olyan eljárás, ami az összesen képes változtatni. A beszélgetős terápiák például sokat tudnak javítani az iszonyon, főként a kognitív viselkedésterápia.

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a pókfóbiáról:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
