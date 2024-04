Testvérviszály lett Vajna Timi nagymamájának kórházi kezeléséből

Vajna Timi közel két héttel ezelőtt osztott meg először tartalmat azzal kapcsolatban, hogy a szeretett nagymamája kórházba került. A Los Angelesben élő dúsgazdag özvegy azóta több posztot is közzétett az ügyben, többek között azt is elmesélte, hogy a nagypapájával közösen is bent voltak és együtt izgulnak az idős hölgy felépüléséért. Van azonban a családban valaki, aki egyáltalán nem örül annak, hogy közszemlére tették a beteg nagyit.

Vajna Timi szeret posztolni, a húga annál kevésbé (Fotó: Vadnai Szabolcs)

Jó testvérek ütközőpontja

Palácsik Lilla és Timi világ életükben jó testvérek voltak, hiába a köztük lévő több ezer kilométer, (Lilla Magyarországon lakik, Timi Los Angelesben) nagyon szeretik egymást és folyamatosan tartják a kapcsolatot. Ritkaságszámba megy, hogy Vajna Timi itthon tartózkodik, ilyenkor mindig közös programokat szerveznek, és ezekről is rendszeresen be is számol Timi. Lilla viszont soha... Ezzel meg is érkeztünk a jótestvéri viszony egyetlen ütközőpontjához: a posztoláshoz. Míg Lilla igyekszik megvédeni a magánéletét, és nagyon kevés rálátást biztosítani, Timinek lételeme a közösségi média, a legjobb de a legrosszabb pillanatait is láthatjuk az Instagram-oldalán. De a beteg nagyi kiposztolása most kiverte a biztosítékot.

Timi (bal) és Lilla (jobb) jó testvérek, de merőben mást gondolnak a közösségi oldalakon való szereplésről (Fotó: Facebook / TV2)

„Nem értem, miért csinálja?”

A testvérek nagymamájának hogyléte felől először a hét elején érdeklődtünk Palácsik Lillánál, aki nagyon mogorva lett a kérdéstől, és határozottan elutasított minden kérdést.

– Nem szeretnénk erről nyilatkozni! - mondta lapunk munkatársának, aki arra hivatkozva igyekezett információt szerezni, hogy Timi osztotta meg a hírt, hogy kórházban van.

Nem értem, hogy miért kellett kiposztolni ezt, miért csinálja?

- tette fel a költői kérdést Lilla, aki kategorikusan elutasított minden további érdeklődést. Vajna Timi húgát csütörtök reggel is megkerestük, hátha azóta történt változás a nagyi állapotában, de a fiatal édesanya továbbra sem kíván az erre vonatkozó kérdésekre válaszolni. Az ügyben Timit is megpróbáltuk elérni, ő a telefont sem veszi fel már évek óta, viszont sejthető, hogy hamarosan friss információkat tudhatunk meg tőle, az Instagram-oldaláról.