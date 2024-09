„A saját anyám semmibe vesz, mindig is a húgom volt a kedvenc!”

A legtöbben egyetértenek abban, az a normális, ha egy szülő egyformán szereti a gyerekeit, kivételezés nélkül. Ennek ellenére, sajnos, sokan kénytelennek azzal szembesülni, hiába tesznek meg bármit, mégis mindig a testvérük lesz a kedvenc, ők maguk pedig szinte semmilyen törődést nem kapnak. Hasonló esetről számolt be egy elkeseredett nő is, a The Sun nevű brit bulvárlap tanácsadó rovatának. A 32 éves hölgy levelében elpanaszolta, amint a saját anyja egész életében lekicsinyelte őt, és durva jelzőkkel illette, mialatt a 29 éves húga szinte lubickolt a szülői szeretetben és elismerésben.

Egész életében lekicsinyelte az idősebbik lányát az anya / Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

A nő a levelében kitért arra, mennyi mindent megtett annak érdekében, hogy megfeleljen az édesanyjának: jó eredménnyel végzett az egyetemen, ami mellett dolgozott is, miközben a húga tanulmányait az anyjuk fizette, és így is rosszabb eredményt tudott csak felmutatni. Ennek ellenére az anya még mindig a kisebbik lányát favorizálja és támogatja, míg az idősebbnek a diplomaosztójára sem volt hajlandó elmenni.

– Ma már nagyon jó munkám van, egy szerető társam és otthonom, de anyám továbbra is kudarcként kezel. Hamarosan összeházasodunk a párommal, ő pedig egy fillért sem ajánlott fel, holott anno ő fizette a húgom extravagáns esküvőjét. Nem is a pénzről van szó: olyan érzés, mintha nem szeretne engem, és soha nem is szeretett. Annyira elegem van abból, ahogy folyamatosan próbálom elnyerni a szeretetét, hogy lassan kezdem őt megutálni.

Időnként elképzelem, hogy meghal, és nem vagyok biztos abban, hogy bármit is éreznék, ha ez bekövetkezne

– tette hozzá a levélíró, aki jelenleg azon töpreng, végleg megszakítja a kapcsolatot a szülőjével.

A tanácsadó, Deidre, úgy vélte, nincs mentség arra az igazságtalan bánásmódra, amelyben az anya az idősebbik lányát részesítette, és arra biztatta a nőt, ne is keresse vele a továbbiakban a kapcsolatot.

Sajnos nem valószínű, hogy édesanyád megváltozik. Az érintkezés megszakítása lehet a legjobb megoldás. Megszabadít az ismétlődő fájdalomtól és elutasítástól

- tette hozzá Deidre.