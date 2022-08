Videó: Így él Hollókőn az America's Got Talent magyar szereplője

A hollókői kutya-gazdi páros már nem lehet ismeretlen olvasóink számára, hiszen Christine és Meredith 2022-ben meghódította Amerikát. Óriási sikert arattak az America's Got Talent tehetségkutatójában, a közönség és a zsűri is állva tapsolta a produkciójukat. A tréner és a hatéves ausztrál juhász négy igennel jutott tovább, most pedig otthonukban látogattuk meg őket.

Fotó: America's Got Talent

Christine és az egyik tanítványa fogadta munkatársukat, kameránk előtt pedig különböző trükköket láthattunk a kutyáiktól. Mint kiderült, Meredith már egy éves kora óta űzi a dog dancing sportot gazdájával, öt év kemény munkája pedig számos világ-és európai kvalifikációt ért, illetve a Crufts-on a negyedik helyet zsebelték be, ami a világ legnagyobb kutyáknak rendezett show-ja.

Meredith-szel egy éves korában kezdtük a dog dancinget, elég gyorsan feljutottunk versenyszintre. A versenyzés mellett én oktatom is ezt a sportot, és körülbelül 3-4 hónap kell ahhoz, hogy egy kezdő kűrt össze tudjunk rakni

– kezdte lapunknak a tréner, aki a Crufts után egy még nagyobb kihívást keresett, ezért jelentkezett az amerikai tehetségkutatóba.

"Az AGT-ben a Szépség és a szörnyeteget adtuk elő, mi általában történetes kűrt szoktunk választani, nem pedig táncosat, ennek pedig egyszerű az oka… Én nem tudok táncolni" - jegyezte meg Christine.