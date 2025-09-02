Egyetlen csillagjegy sincs biztonságban: a Szaturnusz retrográdja rákényszerít, hogy szembenézzünk a befejezetlen ügyeinkkel

Megérkeztünk egy karmatikus ellenőrzőponthoz. Szeptember 1-jén a Szaturnusz visszalépett a misztikus Halak jegyébe, emlékeztetve minket arra, hogy a fejlődés, amelyre vágyunk, türelemmel, felelősséggel és olyan leckékkel jár, amelyeket egyszerűen nem kerülhetünk el.

Egyik csillagjegyet sem fogja kímélni ez az asztrológiai változás. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

A következő időszakot tekintsd valóság-ellenőrzésnek a benned élő álmodozó és elnyomott művész számára. Ugyanez vonatkozik azokra az érzelmekre is, amelyek akadályoznak vagy félrevezetnek abban, hogy teljes mértékben kibontakoztasd a benned rejlő lehetőségeket. A hatalmas asztrológiai változás egyik csillagjegyet sem fogja kímélni, így elhoztuk, kire milyen hatással lesz az egész.

Kos

Ideje pihenni és visszatölteni az energiáidat, ha túlhajtottad magad, most a tested és a lelked is kikényszerítheti a szünetet. Hallgass a megérzéseidre, és figyelj oda jobban a saját szükségleteidre.

Bika

A baráti kapcsolataid és közösségi köreid kerülnek górcső alá. Most érdemes felismerni, hol merül ki az energiád, és a mennyiség helyett a minőségre törekedni.

Ikrek

A karriered és a hivatásod iránti felelősség kap hangsúlyt. Itt az idő, hogy abbahagyd a halogatást, és erős alapokra építsd a jövődet.

Rák

Világnézeted és hiteid átalakulnak, lehetőséget kapsz új irányok felfedezésére. Ez egy lehetőség arra, hogy leszokj arról, ami már nem szolgál téged, hogy fejlődhess és egy hitelesebb úton haladhass.

Oroszlán

Pénzügyi és érzelmi határok kerülnek előtérbe, különösen közeli kapcsolatokban. Itt az idő tisztázni, mit adsz és mit kapsz cserébe, legyen szó érzelmileg, anyagilag vagy energetikailag.

Szűz

Ha valakivel párkapcsolatban élsz, lehet, hogy nehéz, de szükséges beszélgetésekre kellenek majd a jövőről. Ez egy alkalmas időszak lehet arra, hogy elgondolkodj a múltbeli kapcsolataidon, mivel ismétlődő mintákat fogsz észrevenni, amelyektől kicsit tisztábban fogod látni a dolgokat.

Mérleg

A mindennapjaid szervezése és egészséged kap hangsúlyt. Ez egy emlékeztető arra, hogy nagyobb fegyelemre kell szert tenned, mert az apró dolgok is nagy különbséget jelentenek idővel.