3 csillagjegy, akik előtt a jövő új útja nyílik meg szeptemberben

Három csillagjegy számára napokon belül sokkal fényesebbnek fog tűnni a jövő, ez az időszak ugyanis megmutatja számukra, minek kell véget érnie, és mi az, ami átalakulhat valami jobbá. Ez minden Plútó-tranzit lényege: meglátjuk, min kell változtatnunk!
Kos
A Plútó retrográd arra késztet, hogy újraértékeld mindazt, amit eddig szilárdnak és állandónak hittél, és most készen állsz az átalakulásra. A mai napon kapott remény megmutatja, hogy van élet azon túl is, amihez eddig görcsösen ragaszkodtál. Szeptember 1-jén felismered, hogy bizonyos kötődések elengedése nem gyengíti, hanem erősíti a lelkedet. Az elengedés bátorsága hozza el neked a békét. Ezen a napon elkezdesz bízni abban, hogy a jövőd nagyon is ígéretes. Az univerzum azt akarja, hogy lásd: nem vagy csapdában, a változás nem az ellenséged, hanem az ajtó, amely kinyílik a boldogság felé.
Skorpió
Nehéz lenne tagadni a Plútó retrográd erejét, és te különösen intenzíven érzed – talán jobban, mint bármely más csillagjegy. A lezárások nem kudarcok, és ezt ma fogod igazán megérteni. Kaphatsz ugyanis egy jelet – ez érkezhet egy beszélgetés vagy akár álom formájában –, ami azt üzeni: a jövőd sokkal többet tartogat annál, mint amit most látsz belőle. Ez nem képzelgés, hanem belső útmutatás, a ma érzett remény valódi, ezért ne add fel! Megmutatja, hogy a nehézségek, amelyeken keresztülmentél, nem állandóak. Most az energia megújulása és szabadság vár rád!
A Plútó retrográd arra késztet, hogy újragondold az utat, amelyen eddig jártál – és ez nagyon időszerű. Bár néha bizonytalannak érezheted magad, szeptember 1-jén kapsz egy jelet, ami elhiteti veled: a jövő sokkal fényesebb, mint gondoltad. Ez a tranzit felemel és reménnyel tölt el, mintha nem tudnád lerázni azt az érzést, hogy valami nagyszerű közeledik. Kapaszkodj ebbe a gondolatba, ez a kezdet, amikor az életedet más szemszögből látod. Ami eddig veszteségnek tűnt, most lehetőségként mutatkozik meg. A remény világítja meg az utat előtted, és készen állsz követni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.