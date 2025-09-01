Ez kemény lesz: három csillagjegy újraéli a múltat szeptemberben

Kétségtelen, hogy van olyan, amikor a történelem ismétli önmagát. Nos, három csillagjegy számára a szeptember épp ilyen időszak lesz: rég lezárt, vagy legalábbis lezártnak hitt ügyek kerülhetnek újra terítékre, elfeledett sérelmek téphetnek fel rég begyógyultnak vélt sebeket, régi ismerősök tűnhetnek fel a színen. Az ősz első hónapja egyrészt arról fog szólni sokak számára, miként nézünk szembe a múlttal, miként kezeljük ezen múltbáli események újrajátszását, másrészt esélyt is ad az univerzum valamiféle lezárásra, ami tán korábban nem adatott meg. igen, a múlt visszatérése fájdalmas lehet, de ugyanakkor gyógyító erejű is. Most eláruljuk, horoszkópjuk alapján kik lesznek a leginkább érintettek.

3 csillagjegy újraéli a múltat szeptemberben Fotó: Pexels

Csillagjegyek, akik újraélik a múltat szeptemberben

Kos: szembenézni a múlttal

E csillagjegy a bátor, néha meggondolatlan, de mindenképpen határozott előretöréséről ismert. Nem olyan, aki különösebben merengene a múlton – általában. Most azonban a sors másképp rendelkezik. itt az ideje használni a visszapillantó tükröt is, és egy pillantást vetni mindarra, amit a Kos maga mögött hagyott. A szeptember egyfajta karmikus megtisztulásról szól majd, a múlt terheinek lerakásáról. A Szaturnusz eddig a Korban tanyázott, most azonban visszalép egy jegyet – a Halakba –, így a bolygó, ami eddig cselekvésre ösztönzött, tettekre, az most arra szólít fel, hogy a Kos térjen vissza élete megoldatlan kérdéseihez, látogasson el múltja azon pontjaira, ahol valamilyen feloldatlan konfliktus keletkezett. Mindez egy régi barát, netán egy ex megjelenését is magával hozhatja.

Vízöntő: újra felfedezni az alapvető értékeket

E csillagjegy mindig is arról volt híres, hogy folyamatosan a jövőbe tekint: igazi újító, aki mindig a világ jobbá tételén dolgozik. A szeptember azonban arra készteti a Vízöntőt, hogy a múlt felé is nézzen, sőt, térjen vissza az alapokhoz, azokhoz a kiindulási pontokhoz, melyek meghatározták őt, alapvető értékekkel látták el. A jegy szülötteinek ezúttal vissza kell térniük a földre, hogy később újra a csillagok felé vehessék az irányt. Ez a múltba tekintés nem csak abban segít majd, hogy a hirtelen bizonytalanabbá váló Vízöntő visszaszerezhesse a határozottságát, de egy múltbéli szerelem, netán valamilyen szenvedély újbóli fellángolását is elhozhatja.