Az augsburgi országgyűlés (1530), ahol V. Károly német-római császár megkapja az augsburgi hitvallást

470 éve ismerték el az evangélikusok egyenjogúságát – te mennyit tudsz a vallásról?

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 25. 15:45
A XVI. század vallásháborúi alapjaiban formálták át Európa politikai és szellemi arculatát. A fordulatot az evangélikus vallást hivatalosan elismerő augsburgi vallásbéke hozta el, amely mérföldkőnek számít a vallási együttélés történetében.
Etédi Alexa
Szeptember 25. az augsburgi vallásbéke emléknapja, amely jelentős mérföldkő volt a vallási türelem történetében, még ha nem is jelentett teljes szabadságot. A 470 éve aláírt, evangélikus vallást hivatalosan elismerő egyezmény nem csupán politikai kompromisszum volt, hanem a modern Európa vallási sokszínűségének egyik előzménye is.

Az evangélikus vallást hivatalosan elismerő augsburgi vallásbéke okirata 1555-ből
Az evangélikus vallást hivatalosan elismerő augsburgi vallásbéke okiratának egy részlete, amelyet 1555. szeptember 25- én kötötték meg az augsburgi birodalmi országgyűlésen
Harcok helyett egyezség – az evangélikus vallást hivatalosan elismerő augsburgi vallásbéke öröksége

A XVI. század Európáját vallásháborúk, megosztottság és hosszú évekig tartó fegyveres küzdelmek jellemezték. A reformáció terjedése alapjaiban rengette meg a katolikus egyház és a Német-római Birodalom addig megszokott rendjét, s a fejedelmek közötti szövetségek és háborúk szinte folyamatosan alakították a politikai térképet.

A wormsi birodalmi gyűlés, az 1529-es speyeri egyezmény, majd az 1530-as augsburgi birodalmi gyűlés mind olyan állomások voltak, ahol igyekeztek rendezni a felekezeti ellentéteket, de tartós megoldást egyik sem hozott. A Luther tanait követő protestáns fejedelmek és a katolikus uralkodók szembenállása újabb és újabb fegyveres összecsapásokhoz vezetett, melyek számos áldozatot követeltek.

Végül 1555-ben, az augsburgi birodalmi gyűlésen született meg az a vallásbéke, amely pontot tett a pusztító vallásháborúk sorára. A szerződés értelmében a katolikus és a lutheránus felekezet egyenjogúságot nyert, a fejedelmek pedig szabadon választhattak vallást területük számára. Ekkor fogalmazták meg a híres elvet: „Cuius regio, eius religio” – vagyis „akié a föld, azé a vallás”. Ez a megállapodás gyakorlatilag elismerte a birodalom felekezeti megosztottságát, ugyanakkor korlátozásokat is tartalmazott, például a reformátusokra nem terjedt ki a védelem.

Most pedig lássuk, mennyire ismered az evangélikus egyház történetét és az augsburgi vallásbéke hátterét – teszteld tudásodat ezzel a 10 kérdéses kvízzel

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 12
Mikor volt a wormsi birodalmi gyűlés, amikor Luther Márton a császári felszólítás ellenére sem volt hajlandó visszavonni tanait, ami a reformáció egyik kulcsfontosságú eseménye lett?

