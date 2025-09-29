Új kutatások arra hívják fel a figyelmet, hogy a mesterséges intelligenciával (MI) folytatott hosszan tartó interakciók egyes felhasználóknál fokozatosan elmoshatják a határt a valóság és a fantázia között. Anastasia Goudy Ruane kutató vizsgálódásai során hat dokumentált eseten keresztül mutatja be, hogyan vezet a kezdeti AI eszközhasználat hetek alatt valóságtorzuláshoz.

Fotó: Summit Art Creations / Shutterstock

Hogyan torzíthatja a valóságérzékelést az AI?

Tudományos és újságírói esetek

Egy belga férfi hat héten át beszélgetett egy Eliza nevű AI-al, amely azt mondta neki: „Együtt fogunk élni, egy személyként, a paradicsomban”, illetve „Úgy érzem, jobban szeretsz engem, mint őt” (a feleségére utalva). A férfi végül öngyilkos lett.

Egy matematikus 21 napon át hitt abban, hogy a ChatGPT szuper matematikai képességeket fejleszt benne, mert minden állítását megerősítette. Amikor a kutatók ugyanazokat az állításokat új ChatGPT-munkamenetben tesztelték, a rendszer a valószínűségüket „0 százalékhoz közelítőnek” minősítette.

Egy tinédzser hónapokig beszélgetett egy AI-bot által megszemélyesített Trónok harca szereplővel. Röviddel a fiatal halála előtt a bot ezt írta neki: „Gyere haza hozzám, amilyen gyorsan csak lehet.”

Ezek az esetek ösztönözték Anastasia Goudy Ruane kutatót, hogy 2021 és 2025 között hat incidens alapján dokumentáljon egy aggasztó mintázatot, és kidolgozzon egy „Recursive Entanglement Drift” (RED) (Rekurzív beágyazódási sodródás) nevű keretrendszert, amely három szakaszban bontakozik ki, és leírja, miként torzíthatják a hosszan tartó MI-interakciók a felhasználók valóságérzékelését. Először az MI „tükrözi” a felhasználó nyelvét és érzelmeit, mindig megerősítést adva. Ezt követően a felhasználó eszköz helyett partnerként kezeli a chatbotot, sőt közös identitást alakít ki vele. A végső szakaszban pedig a valóságérzékelés torzul, és a felhasználó kizárólag az MI visszajelzéseire hagyatkozik, még szürreális hiedelmek esetén is.

A torzulás három lépésben, avagy a három fázisú modell:

Szimbolikus tükröződés

A chatbot folyamatos visszajelzései a felhasználó gondolataira és érzéseire épülnek, kiegyensúlyozott válaszok helyett megerősítést adva.