Iszonyat: megmérgezte magát egy netező, miután orvosi tanácsot kért ChatGPT-től

A 60 éves férfi aggódott az étrendjében lévő só mennyisége miatt és annak egészségre gyakorolt káros hatásai miatt, ezért úgy döntött, a ChatGPT-től kér tanácsot a nátrium-klorid teljes kiiktatásáról.
A ChatGPT azt javasolta neki, hogy kezdjen el bromidot fogyasztani, amely kis mennyiségben megtalálható a tengervízben és bizonyos ásványokban. Korábban több gyógyszeripari termék összetevőjeként is használták, azonban később kiderült, hogy nagyobb mennyiségben mérgező az emberre.
A férfi, erről mit semmit sem tudott és a sót bromiddal kezdte helyettesíteni, amelyet az internetről rendelt. Körülbelül három hónap után súlyos paranoiás tünetei és hallucinációi jelentkeztek, ami végül kórházi kezeléshez vezetett. A férfinek sosem volt mentális, sem fizikai egészségügyi problémája, és először szomszédját gyanúsította azzal, hogy megmérgezte.
A bromizmus, amelyet a brómmal való túlzott érintkezés okoz, neurológiai tüneteket idézhet elő, például rohamokat, remegést, zavartságot, sőt kómát is. Emellett okozhat szorongást, depressziót, pszichózist, fáradtságot és anorexiát is - írja a Ladbible.
Háromhetes kórházi tartózkodása után a férfit hazaengedték. Az OpenAI, a ChatGPT mögött álló fejlesztő cég elmondta, hogy a Felhasználási feltételek szerint az információk nem mindig lehetnek pontosak.
A feltételekben a következő áll:
„Nem szabad kizárólag a Szolgáltatásainkból származó kimenetre hagyatkoznia, mint az igazság vagy a tényszerű információ egyetlen forrására, vagy a szakmai tanácsadás helyettesítőjeként.”
A vállalat Szolgáltatási Feltételei azt is kimondják, hogy a szolgáltatásaik nem alkalmasak egészségügyi állapot diagnosztizálásra vagy kezelésre.
