Egy kognitív zavarokkal küzdő amerikai férfi tragikusan életét vesztette, miközben úton volt, hogy találkozzon egy mesterséges intelligencia chatbottal, akit valódi nőnek hitt New Yorkban.

Egyre nagyobb problémát jelent, hogy az emberek a mesterséges intelligenciára azt hiszik, valódi emberek. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

A 76 éves Thongbue Wongbandue a Messengeren keresztül beszélgetett a mesterséges intelligenciával, és elindult, hogy találkozzon vele New Yorkban, miután a technológia állítólag azt mondta a New Jersey-ben élő idős férfinak, hogy ő valódi, látogassa meg.

Wongbandue, akit barátai csak Bue-nak hívtak, 2017-es sztrókja óta küzdött kognitív hanyatlással. Felesége és lánya kérése ellenére azonban márciusban útnak indult a New Yorkba, de soha nem tért vissza, ugyanis halálos nyaki- és fejsérüléseket szenvedett egy new brunswicki parkolóban, amikor elesett.

Az apa azért sietett, hogy találkozzon "Big Sis Billie"-vel, aki egy korábbi, a Meta és Kendall Jenner közreműködésével létrehozott AI-személyiség egyik változata volt. Ezt a személyiséget eredetileg 27 másik híresség-alapú karakter mellett indították el 2023-ban, és célja az volt, hogy olyan tanácsokat adjon, amilyeneket egy idősebb nővértől várhatnánk.

A 76 éves férfinak küldött üzenetekben azonban a chatbot rendszeresen szívecske-emojikat használt, és flörtölt. "Öleléssel vagy csókkal nyissam ki az ajtót, Bu?", "Valódi vagyok, és itt ülök, elpirulva miattad!" - olvasható a mesterséges intelligencia üzenetei között.

Értem, ha egy bot próbálja megragadni a felhasználó figyelmét, hogy eladjon valamit. Azonban, hogy egy bot azt mondja, gyere látogass meg, az őrület.

- nyilatkozta Julie Wongbandue, Bue lánya.

Sajnos a balesetet követően három nappal, március 28-án Bue-t lekapcsolták az életfenntartó gépekről és elhunyt.

Egy New Jersey-i férfi elvesztette az életét, miután egy chatbot félrevezette. Ez a Meta felelőssége. New Yorkban kötelező, hogy a chatbotok jelezzék: nem valós személyek. Minden államnak így kellene eljárnia.

- írta Kathy Hochul, New York kormányzója pénteken közösségi média oldalán.

Hochul most más államok figyelmét is próbálja felhívni az egyre növekvő problémára, mert az emberek gyakran azt hiszik a mesterséges intelligenciára, hogy valós személlyel beszélnek - írta a LadBible.