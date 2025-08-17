Egy kognitív zavarokkal küzdő amerikai férfi tragikusan életét vesztette, miközben úton volt, hogy találkozzon egy mesterséges intelligencia chatbottal, akit valódi nőnek hitt New Yorkban.
A 76 éves Thongbue Wongbandue a Messengeren keresztül beszélgetett a mesterséges intelligenciával, és elindult, hogy találkozzon vele New Yorkban, miután a technológia állítólag azt mondta a New Jersey-ben élő idős férfinak, hogy ő valódi, látogassa meg.
Wongbandue, akit barátai csak Bue-nak hívtak, 2017-es sztrókja óta küzdött kognitív hanyatlással. Felesége és lánya kérése ellenére azonban márciusban útnak indult a New Yorkba, de soha nem tért vissza, ugyanis halálos nyaki- és fejsérüléseket szenvedett egy new brunswicki parkolóban, amikor elesett.
Az apa azért sietett, hogy találkozzon "Big Sis Billie"-vel, aki egy korábbi, a Meta és Kendall Jenner közreműködésével létrehozott AI-személyiség egyik változata volt. Ezt a személyiséget eredetileg 27 másik híresség-alapú karakter mellett indították el 2023-ban, és célja az volt, hogy olyan tanácsokat adjon, amilyeneket egy idősebb nővértől várhatnánk.
A 76 éves férfinak küldött üzenetekben azonban a chatbot rendszeresen szívecske-emojikat használt, és flörtölt. "Öleléssel vagy csókkal nyissam ki az ajtót, Bu?", "Valódi vagyok, és itt ülök, elpirulva miattad!" - olvasható a mesterséges intelligencia üzenetei között.
Értem, ha egy bot próbálja megragadni a felhasználó figyelmét, hogy eladjon valamit. Azonban, hogy egy bot azt mondja, gyere látogass meg, az őrület.
- nyilatkozta Julie Wongbandue, Bue lánya.
Sajnos a balesetet követően három nappal, március 28-án Bue-t lekapcsolták az életfenntartó gépekről és elhunyt.
Egy New Jersey-i férfi elvesztette az életét, miután egy chatbot félrevezette. Ez a Meta felelőssége. New Yorkban kötelező, hogy a chatbotok jelezzék: nem valós személyek. Minden államnak így kellene eljárnia.
- írta Kathy Hochul, New York kormányzója pénteken közösségi média oldalán.
Hochul most más államok figyelmét is próbálja felhívni az egyre növekvő problémára, mert az emberek gyakran azt hiszik a mesterséges intelligenciára, hogy valós személlyel beszélnek - írta a LadBible.
