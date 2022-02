Szívszorító, mit tett szerető édesapja a szívbeteg kislányért

Egy 4 éves kislány szívszorító történetét osztotta meg a Metro. Az amerikai Matt Backe lánya, Everly szívrendellenességgel született.

Három napos korában végezték rajta az első nyitott szívműtétet. A szülőket már akkor felkészítették, hogy a heget majd többször fel kell vágni, mert nem ez lesz az utolsó beavatkozás. Azóta még kétszer kellett megműteni a kis Everly szívét. Egy nap aztán Mattnek támadt egy ötlete.

– Mivel a lányom cipzárnak nézi a heget, amit újra és újra ki kell nyitni és be kell zárni, arra gondoltam, mi lenne ha nekem is lenne egy cipzáram. Így lehetnénk cipzárpajtások, és nem lenne olyan érzése, hogy egyedül van – mesélte az édesapa, aki fel is vette a kapcsolatot egy tetoválóművésszel. Január közepén pedig el is készült a remekmű.

Apa nem akarta, hogy egyedül legyek. Olyan különleges akart lenni, mint én

– mesélte Everly, miután meglátta apukája tetkóját. Ezen felbuzdulva Matt felesége, Lauren is tetováltatott: ő egy EKG-mintát varratott az alkarjára, Everly és bátyja, Jack kezdőbetűjével. A tízéves Jack pedig azt mondta, ha 18 éves lesz, ugyanolyan hegtetkót szeretne, mint az apjáé és a húgáé.