„Zsombit nem tudjuk elengedni” – annyira megviselte kisfia halála, hogy most szívátültetésre vár a 24 éves tatabányai férfi

Zsombor négy hónapja halt meg tüdőgyulladásban, és most az édesapja sincs jobb állapotban, jelenleg szívátültetésre vár Tatabányán. A 24 éves férfi elmondta, hogy gyermekükkel több orvosnál is jártak, de mindegyik hazaküldte őket. Ezért vesztették el a fiukat.

Az elhunyt Zsombor apukája most szívátültetésre vár (Fotó: Tények)

A kisfiú márciusban került be a tatabányai kórházba, kétoldali tüdőgyulladás gyanújával. Egy hét után kiengedték azzal, hogy minden rendben van, meggyógyult. A szülők azonban észrevették, hogy valami nincs rendben.

Pár nappal később Zsombor rosszul lett, ezért háziorvoshoz vitték, aki ismét hazaküldte őket. Április 11-én Zsombor elhunyt.

A szülők azóta is sokkos állapotban gyászolnak, és az apuka szíve olyan mértékben meggyengült, hogy most szívtranszplantációra van szüksége. A szó szerint összetört szívű férfi jelenleg a műtéthez szükséges immungyengítő oltásokra gyűjt, a nyolc oltás összesen 200 ezer forintba kerül.

Egyetlen reménysugár maradt a fiatal pár számára, ugyanis Zsombor édesanyja újra várandós. A jó hír azután érkezett, hogy megtudták, az apának szívátültetésre lesz szüksége.

Zsombit nem tudjuk elengedni. Én mindenáron a Zsombit várom vissza. De lehet, hogy az lenne a legjobb megoldás, ha kislány lenne, és a testvérét küldte volna nekünk onnan fentről. Ebben reménykedünk, hogy ne Zsombit lássuk benne

- nyilatkozta a Tényeknek az apa.

A bizottság a napokban dönt arról, hogy hanyadik helyre kerül fel a 24 éves férfi a transzplantációs listán.