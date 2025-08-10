Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
30°C Székesfehérvár

Lőrinc névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Zsombit nem tudjuk elengedni” – annyira megviselte kisfia halála, hogy most szívátültetésre vár a 24 éves tatabányai férfi

tények
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 10. 20:30
betegségszívátültetés
Zsombor apukája, halála után teljesen összetört. Szívátültetési listára csak immungyengítő oltások után kerülhet.

Zsombor négy hónapja halt meg tüdőgyulladásban, és most az édesapja sincs jobb állapotban, jelenleg szívátültetésre vár Tatabányán. A 24 éves férfi elmondta, hogy gyermekükkel több orvosnál is jártak, de mindegyik hazaküldte őket. Ezért vesztették el a fiukat.

Fia pár hónapja halt meg, most szívátültetésre vár az összetört apuka
Az elhunyt Zsombor apukája most szívátültetésre vár (Fotó: Tények)

A kisfiú márciusban került be a tatabányai kórházba, kétoldali tüdőgyulladás gyanújával. Egy hét után kiengedték azzal, hogy minden rendben van, meggyógyult. A szülők azonban észrevették, hogy valami nincs rendben.

Pár nappal később Zsombor rosszul lett, ezért háziorvoshoz vitték, aki ismét hazaküldte őket. Április 11-én Zsombor elhunyt.

A szülők azóta is sokkos állapotban gyászolnak, és az apuka szíve olyan mértékben meggyengült, hogy most szívtranszplantációra van szüksége. A szó szerint összetört szívű férfi jelenleg a műtéthez szükséges immungyengítő oltásokra gyűjt, a nyolc oltás összesen 200 ezer forintba kerül.

Egyetlen reménysugár maradt a fiatal pár számára, ugyanis Zsombor édesanyja újra várandós. A jó hír azután érkezett, hogy megtudták, az apának szívátültetésre lesz szüksége.

Zsombit nem tudjuk elengedni. Én mindenáron a Zsombit várom vissza. De lehet, hogy az lenne a legjobb megoldás, ha kislány lenne, és a testvérét küldte volna nekünk onnan fentről. Ebben reménykedünk, hogy ne Zsombit lássuk benne

- nyilatkozta a Tényeknek az apa.

A bizottság a napokban dönt arról, hogy hanyadik helyre kerül fel a 24 éves férfi a transzplantációs listán.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu