„Mindig küzdött” - Jobb oldalon dobog a kis Pamela szíve, igazi harcos a kislány

A mindig mosolygós, tündéri Pamela Bácsalmásról származik, és bár még csak 11 éves, már most igazi harcosként tekintenek rá mindazok, akik ismerik a történetét. Pamela szíve ugyanis nem a megszokott helyen, hanem a jobb oldalon dobog. Ezt az állapotot dextrocardiának hívnak, mely rendkívül ritka, Magyarországon pedig szinte egyedülálló eset. Eddig csak egy 14 éves fiúról írtunk, aki hasonló szívrendellenességgel küzd.

Pamela szíve a jobb oldalon helyezkedik el, ezért fél tüdeje van. Nyelőcső rendellenességgel is küzd a kislány (Fotó: Olvasói)

Pamela szívproblémája ellenére sem adja fel az álmait

Pamela születése után több problémával nézett szembe, a jobb oldali tüdeje a szív helyzete miatt nem fejlődött ki, és több rendellenességet is találtak a nyelőcsövén és a légcsövén. A jobb tüdejét végül el kellett távolítani és azóta is állandó orvosi kontrollra szorul. A kislány azonban a jobb oldalon dobogó szív, a fél tüdő és a nyelőcső rendellenességei ellenére is életvidám, szeret iskolába járni és nagy álmai vannak.

Nagyon sok mindenen mentünk keresztül, de ő mindig küzdött. Születése után azonnal műtét várt rá, már kétnaposan megműtötték a nyelőcsövét és később a jobb oldali tüdejét is. Az első hónapjaiban kétszer is újra kellett éleszteni, de mindig talpra állt. Állandó kontrollra járunk. Refluxszal is küzd, ami miatt gyakran köhög. Az orvosok azt mondták, hogy hihetetlen erő van benne

– meséli Pamela édesanyja, Mondok Nikolett.

Pamelának egy testvére van, aki egészséges, és a család mindent megtesz azért, hogy a kislány mindennapjai a lehető legjobbak legyenek.

Pamela ugyanúgy jár iskolába, mint bármelyik gyerek, és bár néha felmentik testnevelés alól, nagyon szereti a sulit. A legnagyobb álma, hogy orvos lehessen, hogy másokon segíthessen.

– mondja Nikolett.

Talán azért szeretne orvos lenni, mert nagyon sokat járunk a kórházba. Sokszor megyünk a szíve miatt Budapestre, mostanában a tüdő- és légcsőkontrollok miatt Szegedre megyünk, ahol nagyon jól bánnak velünk. Kis hercegnő volt a szegedi kórházban, nem raktak be mellé senkit, a kivételezés az megvolt. Nemrég volt egy nagyobb műtétje, mely után amikor felébredt, az volt az első, hogy mosolygott. Nagyon kedves kislány

– teszi hozzá Nikolett.