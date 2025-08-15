Megdöbbentő dolgot állít a szakértő: a mi hibánk, ha a párunk megcsal

Egy párkapcsolati tanácsadó szerint számtalan oka lehet egy megcsalásnak és nemrégiben rámutatott egy döbbenetes okra, amely majd valószínűleg sok embert arra késztet, hogy újraértékelje szerepét partnerével való kapcsolatában.

Fotó: Forrás: Freepik.com

Jay Shetty ,,On Prupose" nevezetű podcastjában adott friss interjújában Sadia Khan azt mondta, hogy a megcsalt személy lehet a hibás a hűtlenségért, mert nem figyelt oda a jelekre. Ahogy a mondás is tartja a tettek hangosabbak a szavaknál. A szakértő emlékeztette a hallgatókat, mennyire fontos odafigyelni a másik ember cselekvéseire, mivel a vészharangok hamarabb felcsendületnek, mint hinnénk.

Az emberek általában nem hazudnak. Lehet, hogy hazudnak, de már az első naptól kezdve megmutatják a vörös zászlókat

- mondja Sadia Khan.

Lehet, hogy már az elején rajtakaptad őket néhány hazugságon. Biztosan észrevettél néhány jelet, ami arra utal, hogy ez a személy képes mélyebb hazugságokra is.

A párkapcsolatban élők gyakran jobban ismerik a másikat, mint saját magukat. Így érdemes figyelni, ha hűtlenségre gyanakszunk. Szerinte, ha odafigyelünk a partnerünkre, akkor nehézzé válik számára olyan kettős életet élnie, ami rejtve marad - írja a New York Post.

Khan szerint a nők gyakran megcsalják a párjukat, ha a férfi nem tartja elég szorosan a kezében a gyeplőt. Úgy véli mindig ugyanazzal mennek hozzá a megcsalt férfiak:

Soha nem tiltottam meg neki semmit. Megengedtem neki, hogy nyaralni menjen, amikor csak akart, megengedtem neki, hogy akkor jöjjön haza, amikor csak akart, azt posztolhatott az Instagramra, amit akart, és akkor is megcsalt!« És én azt mondom nekik: »Hűha!«

A nő szerint még az emojik is figyelmeztető jelei lehetnek a hűtlenségnek.

Voltak, akik a croissant emojit használták arra, hogy „találkozzunk reggelire” üzenetet küldjenek, vagy a levél emojit arra, hogy „írj, ha ráérsz” üzenetet küldjenek

- árulta el Paul Jones magánnyomozó.