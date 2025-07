Személyiségteszt: melyik arcot látod vidámabbnak? Válaszod elárulja, hogyan gondolkozol

Egy nagyon érdekes személyiségteszt azoknak, akik kíváncsiak arra, hogyan működik az agyuk. Ugyanis az úgynevezett agyfélteke dominancia elmélete szerint – ami azt veszi alapul, hogy a bal vagy a jobb agyfélteke dominál-e jobban – hatással van viselkedésünkre. Az ezzel kapcsolatos kutatások során pedig arra is fény derült, hogy az emberek nagyobb részénél a bal agyfélteke tölt be meghatározó szerepet. Vajon te is a többséghez tartozol vagy a kisebb tábort erősíted?

Ez a személyiségteszt feltárja, hogyan szemléled a világot.

Fotó: VICTOR HABBICK VISIONS/SCIENCE PHOTO LIBRARY / Getty Images

Személyiségteszt – amiből könnyedén megtudhatod, hogyan gondolkozol

A pszichológusokat mindig is lenyűgözték az optikai illúziók és személyiségtesztek, amelyek mély betekintést engednek az emberi gondolkodásmód különös világába, amit más eszközökkel nehéz elérni. Ebben a tesztben mindössze annyit kell tenned, hogy a képre pillantva eldöntöd, melyik arcot találod boldogabbnak. Bár elsőre egyszerűnek tűnhet a feladat, a választásod mögött olyan személyiségjegyek rejlenek, amely felfedik, hogyan szemléled a világot. Egyetlen pillantás és feltárhatod elméd működését! Nos, melyik mosoly ragad meg jobban?

Ha az A arcot választottad

Amennyiben az A arcot boldogabbnak találtad, mint a B-t, akkor valószínűleg bal agyféltekés vagy. Ebben az esetben nagyon racionális gondolkodás jellemző rád, amit az élet minden területén alkalmazol. Nem hagyod, hogy az érzelmeid vezéreljék döntéseidet, inkább az eszedre hagyatkozol. A logika híve, miközben minden információt tudatosan kielemzel és mérlegeled a helyzetet, mielőtt elhatároznád magad valami mellett.

Ha a B arcot választottad

Amennyiben a B arcot találtad mosolygósabbnak, akkor nagyfokú kreativitás jellemző rád és a megszokottól eltérő módon közelíted meg a dolgokat. Fontos számodra az önkifejezés, miközben felülmúlhatatlan fantáziával rendelkezel, ezért folyamatosan azon vagy, hogy valami újat alkoss. Mindennek ellenére nem vagy egy közvetlen típus, inkább a zárkózottabbak táborát erősíted.



Az alábbi videó segítségével egy újabb jobb agyféltekés személyiségtesztet végezhetsz el:

